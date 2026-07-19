Marmara Denizi'nde gemi yoğunluğu dikkat çekti! Avcılar açıklarında tanker ve yük gemileri havadan görüntülendi

Marmara Denizi'nde İstanbul Avcılar açıklarında bekleyen tankerler ve yük gemilerinin oluşturduğu yoğun deniz trafiği dronla görüntülendi. Uluslararası deniz taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olan bölgede oluşan yoğunluk, hem sahilden hem de havadan net şekilde gözlemlendi.