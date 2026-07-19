Marmara Denizi'nde gemi yoğunluğu dikkat çekti! Avcılar açıklarında tanker ve yük gemileri havadan görüntülendi
Marmara Denizi'nde İstanbul Avcılar açıklarında bekleyen tankerler ve yük gemilerinin oluşturduğu yoğun deniz trafiği dronla görüntülendi. Uluslararası deniz taşımacılığının önemli geçiş noktalarından biri olan bölgede oluşan yoğunluk, hem sahilden hem de havadan net şekilde gözlemlendi.
Marmara Denizi'nde İstanbul Avcılar açıklarında oluşan gemi yoğunluğu havadan görüntülendi. Uluslararası deniz taşımacılığının önemli geçiş güzergâhında bekleyen tankerler ve yük gemileri, bölgede dikkat çeken bir deniz trafiği oluşturdu.
Dron kamerasına yansıyan görüntülerde Marmara Denizi'nin Avcılar açıklarında çok sayıda geminin beklediği görüldü. Sahilden de gözlemlenebilen yoğunluk, İstanbul açıklarındaki deniz trafiğinin boyutunu ortaya koydu.
AVCILAR AÇIKLARINDA YOĞUN DENİZ TRAFİĞİ
İstanbul Avcılar ilçesi açıklarında bekleyen tankerler ve yük gemileri Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir yoğunluk oluşturdu. Bölge, uluslararası deniz taşımacılığı açısından önemli geçiş noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
GEMİ YOĞUNLUĞU DRONLA KAYDEDİLDİ
Havadan çekilen görüntülerde çok sayıda geminin Marmara Denizi üzerinde beklediği görüldü. Dron görüntüleri, Avcılar açıklarındaki yoğun deniz trafiğini geniş açıyla ortaya koydu.