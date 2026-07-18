Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen hafifletilmiş milli piyade tüfeği MPT-76 MH'nin yüklü miktardaki üretimini tamamladı. NATO ve yerli standartlarda toplam 58 testi başarıyla geçen yeni nesil piyade tüfeği, gerçekleştirilen sevkiyatla Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine teslim edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), milli piyade tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş versiyonu olan MPT-76 MH'nin seri üretimini tamamladı. Kırıkkale Silah Fabrikasında üretilen yeni nesil tüfek, Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilerek Mehmetçiğin kullanımına sunuldu. Yaklaşık 500 gram hafifletilen silahın, operasyonel hareket kabiliyetini artırması hedefleniyor.

MPT-76 MH DAHA HAFİF VE ERGONOMİK MKE'nin açıklamasına göre tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen MPT-76 MH, önceki MPT-76 modeline göre yaklaşık 500 gram hafifletildi. Yaklaşık 3 kilogram 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha ergonomik yapısıyla özellikle zorlu arazi şartlarında piyadeye avantaj sağlamayı amaçlıyor.

DAKİKADA 750 ATIŞ YAPABİLİYOR Yeni nesil milli piyade tüfeği 600 metre etkili menzile sahip bulunuyor. Dakikada 750 atış yapabilen MPT-76 MH, yüksek isabet oranı ve dayanıklılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini güçlendirecek özellikler taşıyor. 58 AYRI TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ MPT-76 MH, 42'si NATO standartlarında, 16'sı ise yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 farklı testi başarıyla tamamladı. MKE'nin verdiği bilgiye göre tüfek, kendi kalibresinde bu testlerin tamamını geçen dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor.