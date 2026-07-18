MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesi ve eylem planını hazırladı. Kara para aklama ile terörün finansmanına yönelik soruşturmaların etkinliğinin artırılmasını hedefleyen planda elektronik pay defteri uygulamasının genişletilmesi, gerçek faydalanıcılık denetimlerinin sıklaştırılması ve yüksek riskli dosyalarda analiz süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayacak 2026-2030 Strateji Belgesi ile Eylem Planı'nı hazırladı. Yeni düzenlemeler kapsamında hem soruşturma süreçleri hızlandırılacak hem de elektronik denetim altyapısı güçlendirilecek.
YÜKSEK RİSKLİ DOSYALARDA SORUŞTURMALAR GENİŞLEYECEK
Eylem planına göre, yüksek risk kategorisinde bulunan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda, kara para aklama suçunun işlendiğine ilişkin emare bulunması halinde bu suçtan da soruşturma başlatılması öncelikli hale gelecek.
Karmaşık şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlardan gelen talepler de hızlandırılmış süreçle sonuçlandırılacak.
ELEKTRONİK PAY DEFTERİ SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK
Plan kapsamında şirketlerde elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Eski pay defteri kayıtları da elektronik ortama aktarılacak.
Ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicili arasındaki olası uyumsuzluklar düzenli olarak denetlenecek. Açıklanamayan farklılıklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.