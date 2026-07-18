Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürüterek gerçek faydalanıcılık bildirimlerini inceleyecek.

Böylece mali hareketlerin suç bağlantıları daha erken aşamada tespit edilerek adli süreçlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yeni strateji kapsamında finansman unsuru bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" suçundan da soruşturma yürütülmesi hedefleniyor.

Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve uygulama sonuçları ile tespit edilen riskler Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

MASAK'IN YENİ EYLEM PLANI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

MASAK'ın yeni strateji belgesi hangi dönemi kapsıyor?

Hazırlanan strateji belgesi 2026-2030 dönemini kapsıyor.

Elektronik pay defteri zorunluluğu genişliyor mu?

Evet. Eylem planı kapsamında elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak.

Gerçek faydalanıcılık kayıtları nasıl denetlenecek?

Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak inceleme yapacak. Uyumsuzluk tespit edilmesi halinde durum MASAK'a bildirilecek.

Terörün finansmanı soruşturmalarında ne değişecek?

Finansman unsuru bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak terörün finansmanı suçundan da soruşturma yürütülmesi hedefleniyor.