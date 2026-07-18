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MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2026-2030 dönemini kapsayan yeni strateji belgesi ve eylem planını hazırladı. Kara para aklama ile terörün finansmanına yönelik soruşturmaların etkinliğinin artırılmasını hedefleyen planda elektronik pay defteri uygulamasının genişletilmesi, gerçek faydalanıcılık denetimlerinin sıklaştırılması ve yüksek riskli dosyalarda analiz süreçlerinin hızlandırılması öngörülüyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralayacak 2026-2030 Strateji Belgesi ile Eylem Planı'nı hazırladı. Yeni düzenlemeler kapsamında hem soruşturma süreçleri hızlandırılacak hem de elektronik denetim altyapısı güçlendirilecek.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 1

YÜKSEK RİSKLİ DOSYALARDA SORUŞTURMALAR GENİŞLEYECEK

Eylem planına göre, yüksek risk kategorisinde bulunan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda, kara para aklama suçunun işlendiğine ilişkin emare bulunması halinde bu suçtan da soruşturma başlatılması öncelikli hale gelecek.

Karmaşık şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli olarak analiz edilecek. Adli makamlardan gelen talepler de hızlandırılmış süreçle sonuçlandırılacak.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 2

ELEKTRONİK PAY DEFTERİ SİSTEMİ GENİŞLETİLECEK

Plan kapsamında şirketlerde elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek. Eski pay defteri kayıtları da elektronik ortama aktarılacak.

Ticaret sicili ile gerçek faydalanıcılık sicili arasındaki olası uyumsuzluklar düzenli olarak denetlenecek. Açıklanamayan farklılıklar MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecek.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 3

GERÇEK FAYDALANICILIK DENETİMLERİ SIKLAŞACAK

Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak çalışma yürüterek gerçek faydalanıcılık bildirimlerini inceleyecek.

Riskli görülen mükellefler ayrıca denetim programına alınabilecek.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 4

TERÖRÜN FİNANSMANINA YÖNELİK EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA

Yeni strateji kapsamında finansman unsuru bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak "terörizmin finansmanı" suçundan da soruşturma yürütülmesi hedefleniyor.

Böylece mali hareketlerin suç bağlantıları daha erken aşamada tespit edilerek adli süreçlerin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 5

YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI KURULACAK

MASAK koordinasyonunda ilgili kurumların temsilcilerinin yer alacağı yeni çalışma grupları oluşturulacak.

Bu kapsamda;

  • Aklama ve Terörizmin Finansmanı Tehditleri Çalışma Grubu
  • Kırılganlık Çalışma Grubu
  • Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu
  • Mevzuat Alt Çalışma Grubu
  • Vaka Alt Çalışma Grubu

faaliyet gösterecek.

MASAK'ın 2026-2030 eylem planı yürürlükte: Kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni dönem başlıyor - 6

Çalışma grupları en az üç ayda bir toplanacak ve uygulama sonuçları ile tespit edilen riskler Cumhurbaşkanlığına raporlanacak.

MASAK'IN YENİ EYLEM PLANI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

MASAK'ın yeni strateji belgesi hangi dönemi kapsıyor?

Hazırlanan strateji belgesi 2026-2030 dönemini kapsıyor.

Elektronik pay defteri zorunluluğu genişliyor mu?

Evet. Eylem planı kapsamında elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı genişletilecek ve eski kayıtlar dijital ortama aktarılacak.

Gerçek faydalanıcılık kayıtları nasıl denetlenecek?

Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı en az altı ayda bir ortak inceleme yapacak. Uyumsuzluk tespit edilmesi halinde durum MASAK'a bildirilecek.

Terörün finansmanı soruşturmalarında ne değişecek?

Finansman unsuru bulunan tüm terör olaylarında eş zamanlı olarak terörün finansmanı suçundan da soruşturma yürütülmesi hedefleniyor.

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