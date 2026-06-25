CANLI YAYIN

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Bir dönem milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve milyarlarca dolarlık değerlemelere erişen sosyal medya platformlarının büyük bölümü yanlış stratejiler, artan rekabet ve değişen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle sahneden çekildi. Kimi tamamen kapandı, kimi ise bambaşka bir kimlikle yoluna devam ediyor.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 1

Bugün sosyal medya denildiğinde akla Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve X geliyor. Ancak internetin ilk yıllarında milyonlarca insanın her gün kullandığı, teknoloji dünyasının geleceği olarak görülen birçok platform artık ya tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor ya da eski etkisini tamamen kaybetmiş durumda. Kimi rakiplerine yenildi, kimi değişen dijital alışkanlıklara ayak uyduramadı.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 2

DİJİTAL REKABET BİRÇOK PLATFORMU TARİHE KARIŞTIRDI

2000'li yılların başı sosyal medya platformları için adeta altın çağdı. Kullanıcı sayısını artırmak isteyen şirketler yeni özellikler geliştiriyor, yatırımcılar ise bu platformlara milyarlarca dolarlık değer biçiyordu. Ancak teknolojinin hızlı değişimi, mobil kullanımın yaygınlaşması ve yeni rakiplerin ortaya çıkması dengeleri tamamen değiştirdi.

Bugün geçmişte internet kültürünü şekillendiren birçok platform, yalnızca nostalji listelerinde anılıyor.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 3

VINE: ALTI SANİYELİK VİDEOLARIN ÖNCÜSÜ

2013 yılında Twitter tarafından kullanıma sunulan Vine, yalnızca altı saniyelik videolarla kısa içerik dönemini başlatan platformlardan biri oldu. Pek çok içerik üreticisi ilk kez burada geniş kitlelere ulaştı. Ancak TikTok'un yükselişiyle birlikte kullanıcı ilgisini kaybeden platform 2017 yılında kapatıldı.

İlginç olan ise Vine'ın tamamen tarihe karışmaması oldu. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, Nisan 2026'da uygulamayı "DiVine" adıyla yeniden hayata geçirdi. Yeni platformun en dikkat çeken özelliği ise yapay zeka içeriklerine yer vermemesi ve yalnızca insanlar tarafından üretilen videolara odaklanması.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 4

TUMBLR: TAMAMEN BİTMEDİ AMA GÜCÜNÜ KAYBETTİ

2007 yılında kullanıma açılan Tumblr, blog ile sosyal medyayı bir araya getiren yapısıyla uzun yıllar internet kültürünün önemli parçalarından biri oldu. Kullanıcılar kendi sayfalarını istedikleri gibi tasarlayabiliyor, yazı, fotoğraf ve farklı görseller paylaşabiliyordu.

Resmen kapanmasa da platform zaman içinde ana akım kullanıcı kitlesini kaybetti. Son yıllarda ise özellikle X'teki değişimlerin ardından yeniden hareketlenmeye başlayan platformlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 5

MSN MESSENGER: BİR NESLİN İLETİŞİM ALIŞKANLIĞI

1999 yılında hayatımıza giren MSN Messenger, daha sonra Windows Live Messenger adıyla hizmet vermeye devam etti. Sesli ve görüntülü görüşme, anlık mesajlaşma ve çevrim içi oyun gibi özellikleriyle döneminin en gelişmiş iletişim araçlarından biri olarak öne çıktı.

Kullanıcıların çevrim içi görünürlüğünü kontrol edebilmesi ise bugünkü "Hayalet Modu" anlayışının ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Microsoft, 2013 yılında platformu kapatarak kullanıcılarını Skype'a yönlendirdi.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 6

YAHOO! MESSENGER: MOBİL DÖNÜŞÜME AYAK UYDURAMADI

1998 yılında kullanıma sunulan Yahoo! Messenger, internet üzerinden ücretsiz mesajlaşmanın en popüler adreslerinden biri haline geldi. Dosya paylaşımı, görüntülü görüşme, GIF ve ifade simgesi desteği gibi birçok özelliği dönemine göre oldukça gelişmişti.

Mobil mesajlaşma uygulamalarının hızla yaygınlaşmasının ardından Yahoo, 2016 yılında platformu kapatma kararı aldı.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 7

ASK.FM: ANONİM SORULARLA BÜYÜDÜ

2010 yılında yayın hayatına başlayan Ask.fm, özellikle 2011 ve 2012 yıllarında büyük bir çıkış yakaladı. Kullanıcılar birbirlerine anonim ya da isimlerini göstererek soru yöneltebiliyor ve yanıt verebiliyordu. Platform, 2013 yılında 65 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşarak küresel ölçekte dikkat çekti.

Ancak zamanla kullanıcı ilgisini kaybetti ve eski popülerliğini sürdüremedi.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 8

MUSICAL.LY: TİKTOK'A DÖNÜŞTÜ

Kısa videoların bugünkü başarısının temellerini atan uygulamalardan biri de Musical.ly oldu. Kullanıcılar şarkılara dudak senkronizasyonu yapıyor, dans videoları veya kısa skeçler hazırlıyordu.

2018 yılında Çin merkezli ByteDance tarafından satın alınan platform tamamen TikTok'a entegre edildi. Kullanıcı hesapları ve içerikler de yeni platforma aktarıldı.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 9

MYSPACE: İNTERNET KÜLTÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

2003 yılında kurulan MySpace, sosyal medya tarihinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak kabul ediliyor. Zirve döneminde 76 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan platform, Facebook ve Twitter'ın yükselişiyle birlikte etkisini büyük ölçüde kaybetti. Bugün ise daha çok müzik odaklı bir internet sitesi olarak faaliyet gösteriyor.

Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları 10

PERISCOPE: CANLI YAYIN DÖNEMİNİ BAŞLATANLARDAN BİRİ

Twitter tarafından satın alınan Periscope, mobil cihazlardan canlı yayın yapılmasını sağlayan ilk büyük platformlardan biri olarak öne çıktı. Kullanıcılar yayın sırasında yorum yapabiliyor, kalp göndererek etkileşim kurabiliyor ve yayınları doğrudan Twitter hesaplarında paylaşabiliyordu.

Artan rekabet nedeniyle uygulama 31 Mart 2021 tarihinde iOS ve Android mağazalarından kaldırılarak tamamen kapatıldı.

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