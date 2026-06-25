Z kuşağı onları hiç bilmiyor: Bir dönemin efsane sosyal medya platformları

Bir dönem milyonlarca kullanıcıya ulaşan ve milyarlarca dolarlık değerlemelere erişen sosyal medya platformlarının büyük bölümü yanlış stratejiler, artan rekabet ve değişen kullanıcı alışkanlıkları nedeniyle sahneden çekildi. Kimi tamamen kapandı, kimi ise bambaşka bir kimlikle yoluna devam ediyor.

Bugün sosyal medya denildiğinde akla Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ve X geliyor. Ancak internetin ilk yıllarında milyonlarca insanın her gün kullandığı, teknoloji dünyasının geleceği olarak görülen birçok platform artık ya tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor ya da eski etkisini tamamen kaybetmiş durumda. Kimi rakiplerine yenildi, kimi değişen dijital alışkanlıklara ayak uyduramadı.

DİJİTAL REKABET BİRÇOK PLATFORMU TARİHE KARIŞTIRDI 2000'li yılların başı sosyal medya platformları için adeta altın çağdı. Kullanıcı sayısını artırmak isteyen şirketler yeni özellikler geliştiriyor, yatırımcılar ise bu platformlara milyarlarca dolarlık değer biçiyordu. Ancak teknolojinin hızlı değişimi, mobil kullanımın yaygınlaşması ve yeni rakiplerin ortaya çıkması dengeleri tamamen değiştirdi. Bugün geçmişte internet kültürünü şekillendiren birçok platform, yalnızca nostalji listelerinde anılıyor.

VINE: ALTI SANİYELİK VİDEOLARIN ÖNCÜSÜ 2013 yılında Twitter tarafından kullanıma sunulan Vine, yalnızca altı saniyelik videolarla kısa içerik dönemini başlatan platformlardan biri oldu. Pek çok içerik üreticisi ilk kez burada geniş kitlelere ulaştı. Ancak TikTok'un yükselişiyle birlikte kullanıcı ilgisini kaybeden platform 2017 yılında kapatıldı. İlginç olan ise Vine'ın tamamen tarihe karışmaması oldu. Twitter'ın kurucularından Jack Dorsey, Nisan 2026'da uygulamayı "DiVine" adıyla yeniden hayata geçirdi. Yeni platformun en dikkat çeken özelliği ise yapay zeka içeriklerine yer vermemesi ve yalnızca insanlar tarafından üretilen videolara odaklanması.

TUMBLR: TAMAMEN BİTMEDİ AMA GÜCÜNÜ KAYBETTİ 2007 yılında kullanıma açılan Tumblr, blog ile sosyal medyayı bir araya getiren yapısıyla uzun yıllar internet kültürünün önemli parçalarından biri oldu. Kullanıcılar kendi sayfalarını istedikleri gibi tasarlayabiliyor, yazı, fotoğraf ve farklı görseller paylaşabiliyordu. Resmen kapanmasa da platform zaman içinde ana akım kullanıcı kitlesini kaybetti. Son yıllarda ise özellikle X'teki değişimlerin ardından yeniden hareketlenmeye başlayan platformlardan biri olarak dikkat çekiyor.