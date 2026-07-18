İzmir'de orman alarmı: Narlıdere'deki yangın kontrol altında
İzmir'in Narlıdere ilçesinde Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
İzmir'de bir orman yangını daha ekipleri harekete geçirdi. Narlıdere ilçesindeki Ali Onbaşı Deresi mevkisinde çıkan yangına çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
YANGIN ORMANLIK ALANDA ÇIKTI
Yangın, İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.
HAVA VE KARA EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yangına müdahale için 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer bölgeye yönlendirildi.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.