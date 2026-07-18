İzmir'de bir orman yangını daha ekipleri harekete geçirdi. Narlıdere ilçesindeki Ali Onbaşı Deresi mevkisinde çıkan yangına çok sayıda hava ve kara unsuru sevk edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

YANGIN ORMANLIK ALANDA ÇIKTI

Yangın, İzmir'in Narlıdere ilçesine bağlı Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.