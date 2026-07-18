İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yürütülen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etaplarında dairelerini teslim alamadıklarını öne süren hak sahipleri, şantiye alanı önünde toplanarak 'anahtarlı' protesto eylemi gerçekleştirdi. Konuya ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tunç Soyer başkanlığı döneminde hayata geçirilen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahibi olan vatandaşlar, evlerinin kendilerine vadedilen sürede teslim edilmediği gerekçesiyle şantiye alanı önünde bir araya geldi.

Mağduriyetlerinin giderilmesini ve dairelerinin bir an önce teslim edilmesini isteyen kalabalık, ellerindeki sembolik anahtarları sallayarak duruma tepki gösterdi.



"SONU HÜSRAN OLDU"

Grup adına basın açıklaması yapan hak sahibi Ersan Şen, süreç boyunca verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve bekleyişlerinin uzadığını söyledi. Şen, yaşadıkları mağduriyeti şöyle ifade etti: "2019 yılında bizler evlerimizden, yurtlarımızdan edildik ve mahallemizi boşalttık. Yıkım süreci de uzun sürdü. 2021'de temel atıldı ve bize 2024 yılı Ocak ayında evlerimize kavuşacağımız söylendi. Fakat o sözler yerine gelmediği gibi, hala evlerimiz teslim edilmedi. Binalarımız yüzde 95 bitmiş durumda ancak bazı sebeplerden dolayı bizi sürekli erteliyorlardı."

İnşaatın büyük ölçüde tamamlanmasına rağmen teslimatın yapılmamasına tepki gösteren Şen, "Ağustos-eylül ayında evlerin artık teslim edilmesini istiyoruz. Birçok kez belediyeye gittik. Bize sürekli tarihler verildi ancak sonu hüsran oldu" diyerek yetkililere sorunun bir an önce çözülmesi için çağrıda bulundu.