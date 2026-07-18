İzmir'de orman alarmı: Narlıdere'de havadan ve karadan yoğun müdahale

İzmir'in Narlıdere ilçesinde Ali Onbaşı Deresi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.