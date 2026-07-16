Malatya'da Bakan Kurum'a anlamlı vefa: İsmi oy birliği ile caddeye verildi

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ER: BU EMEĞİ TAÇLANDIRMAK İSTEDİK (Foto: AA)

BAŞKAN ER: 'İSTİKLAL CADDESİ GİBİ OLACAK' DEMİŞTİK

Meclis toplantısında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un şehrimizin yeniden inşasında inanılmaz katkıları, çözümcü ve pratik yaklaşımı oldu. Bu sayede şehrimizin yeniden ayağa kalkmasında büyük mesafeler aldık. Saray Mahallemiz, en prestijli mahallemiz olacak. Caddelerimizi genişlettik, yeni yol ve akslar açıldı. Malatya'ya yakışır alanlar oluşturuyoruz. Daha önce kamuoyuna yaptığımız açıklamada 'Saray Mahallesi, İstiklal Caddesi gibi olacak' demiştik. O minvalde bir çalışma var. Bu caddeye, Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında büyük emek ve katkıları olan Murat Kurum bakanımızın ismini vermek ve bu emeği taçlandırmak istedik. Bakanımızın Malatya'mızın yeniden ayağa kalkmasında çok büyük emekleri var. Bu anlamda kendimize yakışanı yaptık" dedi.

BAKAN KURUM: MALATYA'MIZIN VEFASI YİNE GÖNLÜMÜZE DOKUNDU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum Malatyalılara teşekkür ederek, "Malatya'mızın vefası yine gönlümüze dokundu. Daha önce layık görüldüğüm fahri hemşehrilik beratı, Malatya ile aramızdaki gönül bağımızın en kıymetli nişanelerinden biri olmuştu. Bugün ismimin bu güzel şehrimizin yeniden hayat bulan caddelerinden birine verilmesi de aynı şekilde benim için büyük bir onur ve derin bir vefa anlamı taşıyor" dedi.

"KARARIN OY BİRLİĞİYLE ALINMASI BENİ AYRICA SEVİNDİRDİ"

Bakan Kurum, kararın oy birliği ile alınmasının önemine de dikkat çekerek, "Bu kararın Malatya Büyükşehir Belediye Meclisimizce oy birliğiyle alınması ise beni ayrıca sevindirdi. Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere, meclis üyelerimize ve tüm hemşehrilerime kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel şehre ve hemşehrilerimize daha nice hizmetler yapabilmeyi diliyorum" ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2024 yılı Kasım ayında alınan kararla Bakan Kurum, Malatya'nın fahri hemşehrisi ilan edilmişti.