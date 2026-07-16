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Görüşmede, Terörsüz Türkiye kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları ile gündeme gelen yasal düzenlemelerin ele alınması bekleniyor.

KRİTİK SÜREÇTE KRİTİK TEMAS

Görüşmenin içeriğine dair önemli bilgiler paylaşan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, "Görüşme yaklaşık 15 dakika önce başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, DEM Parti İmralı heyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında kabul ediyor. Tabii kritik süreçte kritik bir görüşme. Neden kritik diyoruz? Çünkü artık yasal düzenlemelerle ilgili son viraja girilmiş durumda." sözleriyle sürecin önemine dikkat çekti.



HEYETTEKİ İSİMLER VE DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Heyette yer alan isimleri ve önceki temasları hatırlatan İlter Yeşiltaş, "DEM Parti heyetinde kimler yer alıyor? Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Bu iki isim dün akşam da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önemli bir görüşme gerçekleştirdiler; AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya geldiler." şeklinde konuştu.



12 MADDELİK ÇERÇEVE YASA MASADA

Görüşmenin ana gündem maddesi olan yasal hazırlıklara değinen İlter Yeşiltaş, "Çerçeve yasada gelinen son durum ne, buna dair bir görüş alışverişinde bulunuldu. Yaklaşık 10-12 maddeden oluşması beklenen çerçeve yasanın da önümüzdeki günlerde meclise gelmesi bekleniyor. İşte o taslakla ilgili değerlendirmeler yapılıyor bu görüşmelerde." ifadelerini kullandı.



MECLİS KAPANMADAN SOMUT ADIM BEKLENTİSİ

Sürecin takvimine dair bilgiler veren İlter Yeşiltaş, "MHP lideri Devlet Bahçeli de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık yasal düzenleme için olumlu bir iklimin oluştuğunu ifade etmişti. Aynı zamanda hem Cumhur İttifakı hem de DEM Parti tarafı, meclis kapanmadan yasal düzenlemelerle ilgili somut adımların atılması gerektiği konusunda hemfikirler. İlerleyen dakikalarda görüşme sona erecek ve çıkışta DEM Parti heyetinden bir açıklama gelebilir, biz de takip ediyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

DEM PARTİ AK PARTİ İLE DE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan (15.07.2026) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, 'Terörsüz Türkiye' kapsamında AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir araya gelmişti. Görüşmede, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının ardından gündeme gelen yasal düzenlemeler ile sürecin bundan sonraki aşamalarının ele alındığı belirtilmişti.