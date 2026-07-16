Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gözü! 20 Temmuz'da devrede
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri Projesi kapsamında KKTC'de kurulan sistemin 20 Temmuz'da devreye alınacağını açıkladı. Uraloğlu, projenin Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasına katkı sağlayacağını belirterek, "KKTC çevresindeki denizler ile ülkemiz arasındaki deniz trafiğini kesintisiz takip edebileceğiz." ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Akdeniz Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Projesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Bakan Uraloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurulumu tamamlanan sistemin hizmete alınması için son hazırlıkların sürdüğünü belirtti. Uraloğlu, "Projede inşaat çalışmalarını, donanım kurulumlarını ve yazılım entegrasyon süreçlerini tamamladık. 20 Temmuz'da sistemi hizmete alarak KKTC'nin deniz yetki alanlarında gemi trafiğini etkin şekilde izlemeye başlayacağız." açıklamasında bulundu.
TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK
Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin daha da güçleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız." dedi.
"KARPAZ, SADRAZAMKÖY VE ÇAYIROVA'DAKİ TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARIMIZI TAMAMLADIK"
Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının sisteme entegre edildiğini belirtti.
Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.
BİLGİLER ANLIK OLARAK GTH MERKEZLERİNE AKTARILACAK
Trafik Gözetleme İstasyonlarının sistemin ana bileşenleri arasında yer aldığını belirten Uraloğlu, "Radarlar, kameralar, haberleşme teçhizatları, OTS sistemleri ve diğer sensörler sayesinde 24 saat kesintisiz izleme gerçekleştireceğiz. Gemi Trafik Hizmetleri kapsamındaki herhangi bir gemi anında tespit edilecek ve elde edilen veriler eş zamanlı olarak hem KKTC'deki merkeze hem de Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine aktarılacak. Trafik Gözetleme İstasyonlarımızdaki en önemli unsur olan radarlarımız ise ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilmiş olan SERDAR 7M radarlardır." dedi.
"YASA DIŞI AKTİVİTELERİN İZLENMESİNE VE DENİZ EMNİYETİNE KATKI SAĞLAYACAK"
Sistemin sağlayacağı faydalara ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrolü, yasa dışı aktivitelerin izlenmesine katkı sağlanması, tehlike uyarılarının yapılması, kaza ve yangın gibi acil durumlarda ilgili kurumların bilgilendirilmesi ile meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi birçok işlemi bu sistem sayesinde gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.