Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gözü! 20 Temmuz'da devrede





TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE ETKİNLİĞİ ARTACAK



Doğu Akdeniz GTH Projesi ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin daha da güçleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Proje ile Mavi Vatanımızda çıkarlarımızı koruyacak, KKTC çevre denizleri ile ülkemiz arasındaki deniz alanında gemi trafiğini kesintisiz izleyebileceğiz. Tamamen yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz yazılım ve kritik donanımlar sayesinde bu alanda teknolojik bağımsızlığımızı da pekiştirmiş olacağız." dedi.

"KARPAZ, SADRAZAMKÖY VE ÇAYIROVA'DAKİ TRAFİK GÖZETLEME İSTASYONLARIMIZI TAMAMLADIK"



Projenin Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü, yükleniciliğini ise HAVELSAN'ın üstlendiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, Gazimağusa'da kurulan Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarının sisteme entegre edildiğini belirtti.



Uraloğlu, "Karpaz, Sadrazamköy ve Çayırova'daki Trafik Gözetleme İstasyonlarımızı tamamladık. Selvitepe'de bulunan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) verileri ile Kantara'daki OTS ve radar verilerinin entegrasyonunu sağladık. Mersin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizde de uzaktan yedekleme ve konsol kurulumlarını gerçekleştirdik. Tüm hazırlık süreçlerini tamamladık ve sistemi 20 Temmuz'da hizmete alıyoruz." ifadelerini kullandı.