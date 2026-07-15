İstanbul 15 Temmuz şehitleri için tek yürek: Milli irade ruhuyla dev yürüyüş

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Zincirlikuyu'dan başlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devleşen anma yürüyüşünde on binler, ellerinde Türk bayraklarıyla şehitlerin aziz hatırasına sahip çıktı.



"5 BİN KİŞİ DESTANIN YAZILDIĞI NOKTADA"

Kortejin içinden nefes nefese yayına bağlanan A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural, "Şu an 15 Temmuz'un milli iradesinin gücü olan bu millet, hep birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, bir destanın yazıldığı noktaya doğru yürümeye başladılar. Yaklaşık 5 bin kişi var diyebiliriz. 15 Temmuz'un ruhunun yansıtılması ve o hainlerin kapatmış olduğu bu köprüde milletin iradesinin tekrar hatırlanması amacıyla buradayız. Oldukça ritimli ve coşkulu bir yürüyüş sürüyor" ifadelerini kullandı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)



BAKAN OSMAN AŞKIN BAK: "MİLLİ İRADENİN TEK KARAR VERİCİSİ MİLLETTİR"

Yürüyüşe katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Haber mikrofonlarına yaptığı açıklamada, "Bugün milletimizle beraber yürüyoruz. 15 Temmuz tabii bir diriliş destanıdır, milli iradenin milletimiz tarafından sahiplenildiği bir gündür. Milletimiz tüm dünyaya şunu söyledi: 'Beni kimin yöneteceğine ben karar veririm.' Milli irade meydanlara çıktı, hainleri bertaraf etti, tankları parçaladı. 10. yılında da bu milli zaferi, milli iradenin zaferini tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.



VALİ DAVUT GÜL: "BU RUHUN YAŞATILMASI ÇOK KIYMETLİ"

İstanbul Valisi Davut Gül, köprü üzerindeki tarihi atmosferi vurgulayarak, "15 Temmuz için hep söylenen bir söz vardır; unutmadık, unutmayacağız. 10. yılında bu işgal girişimini milletimize tekrar hatırlatmak ve o duyguyu diri tutmak için buradayız. Burası tarihe tanıklık eden, şehitlerimizin, gazilerimizin olduğu bir köprüdür. Bu ruhun yaşatılması gerekiyor. Milletimiz o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve Allah'ın yardımıyla bu devleti uçurumun kenarından aldı" sözleriyle duygularını paylaştı.



İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR: "UNUTULAN HER ŞEY TEKRARLANMAYA MAHKUMDUR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise mücadelenin sürekliliğine dikkat çekerek, "Unutmamalı ve unutturmamalıyız, çünkü unutulan her şey tekrarlanmaya mahkumdur. 15 Temmuz'un 10. yılında on binlerce vatandaşımızla birlikte her tarafta şehitlerimizin aziz hatırasını anacağız. Liderine güvenen bir milletin verdiği mücadelenin sonucu olarak bugün elhamdülillah bağımsızlığımızı kutluyoruz. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.