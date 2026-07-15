TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır" dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır." dedi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hedefimiz, Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir." ifadelerini kullandı.