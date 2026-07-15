CANLI YAYIN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Milletimiz darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne attı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hedefimiz, Terörsüz Türkiye sürecini Allah'ın izniyle başarıya ulaştırmak ve TBMM'de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaşabilmektir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gazileri ahaber.com.trye konuştu15 Temmuz gazileri ahaber.com.trye konuştu 15 TEMMUZ GAZİLERİ AHABER.COM.TR'YE KONUŞTU
İşte FETÖ’cü hainlerin ABD’deki hayatı!İşte FETÖ’cü hainlerin ABD’deki hayatı! İŞTE FETÖ'CÜ HAİNLERİN ABD'DEKİ HAYATI!
Başkan Erdoğan: FETÖnün kökünü kazıdıkBaşkan Erdoğan: FETÖnün kökünü kazıdık BAŞKAN ERDOĞAN: FETÖ'NÜN KÖKÜNÜ KAZIDIK

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın