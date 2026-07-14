Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti

"2,5 MİLYON EURO YOK"

Deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz?

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç ile bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, denetim raporlarına yansıyan hususlar.