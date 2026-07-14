Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti
Asrın felaketinin ardından toplanan deprem yardımlarına yönelik kirli çarklar bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) hakkında dudak uçuklatan bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı. Aydın, depremzedeler için toplanan 5 milyon euroluk yardımın yarısının akıbetinin belirsiz olduğunu ve denetim raporlarında devasa bir açığın tespit edildiğini öne sürdü. Alevi derneklerinin siyasi ranta alet edildiğini savunan Aydın, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülist siyasetinin Alevi toplumuna büyük zarar verdiğini de vurguladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan yardım paralarına ilişkin yeni bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi.
Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun 2,5 milyon eurosunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu.
"2,5 MİLYON EURO YOK"
Deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz?
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç ile bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, denetim raporlarına yansıyan hususlar.
"ALET EDİLİYOR"
Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var...
Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cemevlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum.