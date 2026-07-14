CANLI YAYIN

Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti

Asrın felaketinin ardından toplanan deprem yardımlarına yönelik kirli çarklar bir bir deşifre olmaya devam ediyor. Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) hakkında dudak uçuklatan bir yolsuzluk iddiasını gündeme taşıdı. Aydın, depremzedeler için toplanan 5 milyon euroluk yardımın yarısının akıbetinin belirsiz olduğunu ve denetim raporlarında devasa bir açığın tespit edildiğini öne sürdü. Alevi derneklerinin siyasi ranta alet edildiğini savunan Aydın, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun popülist siyasetinin Alevi toplumuna büyük zarar verdiğini de vurguladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için toplanan yardım paralarına ilişkin yeni bir yolsuzluk iddiası gündeme geldi.

Türk halk müziği sanatçısı Handan Aydın, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun 2,5 milyon eurosunun akıbetinin belirsiz olduğunu öne sürdü. Sabah Gazetesi'nden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulunan Aydın, denetim raporlarına dayandırdığı iddialarında Bağcılar Cemevi yöneticisi Zeynel Abidin Koç'un adının da geçtiğini savundu.

Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti - 1

"2,5 MİLYON EURO YOK"

Deprem yardımlarıyla ilgili çok konuşulacak iddialar ortaya attınız. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz?
Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nun deprem için topladığı 5 milyon euronun yarısının ortada olmadığını söylüyorum. Denetim raporlarında bu parayla sadece 60 konteyner ve 150 bin okul çantası alındığı belirtiliyor. Geriye kalan 2,5 milyon euronun akıbeti ise açıklanamıyor. Raporlarda bu paranın 900 bin eurosunun Bağcılar Cemevi yönetimindeki Zeynel Abidin Koç ile bağlantılı göründüğü ifade ediliyor. Bunlar benim iddiam değil, denetim raporlarına yansıyan hususlar.

Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti - 2

"ALET EDİLİYOR"

Alevi dernekleriyle ilgili eleştirileriniz de var...
Ben Aleviyim ama hiçbir zaman Alevi kimliğim üzerinden siyaset yapmadım. Bazı çevreler Aleviliği siyasi rant için kullanıyor. Özellikle Almanya'daki bazı Alevi örgütlerinin Aleviliği İslamiyet'ten ayrı göstermeye çalıştığını düşünüyorum. Cemevlerinin de siyaset yapılan alanlara dönüştürülmesini doğru bulmuyorum.

Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti - 3

CEMEVİ MEYHANEYE DÖNÜŞMEMELİ

Cemevleriyle ilgili söyledikleriniz çok konuşuldu. Niye böyle bir çıkış yaptınız?
Yaklaşık 2 yıl önce Çorum'da bir cemevinde öğle saatlerinde alkol masaları kurulduğunu gördüm. Buna çok üzüldüm. İbadethane olarak görülen mekanların bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Cemevlerinin hem siyasete hem de farklı amaçlara alet edilmesine karşıyım.

Deprem için toplanan paralar kayıp! Ünlü sanatçı Handan Aydın kirli çarkı deşifre etti - 4

İMAMOĞLU ALEVİ TOPLUMUNA ZARAR VERDİ

Hiçbir zaman oy vermedim. İmamoğlu'nun popülist siyaset yaptığını düşünüyorum. CHP'li belediyelerde kendisine yakın isimlerin desteklendiğini, konser organizasyonlarında bunun açıkça görüldüğünü yaşadım. Bana göre hem CHP'ye hem de Alevi toplumuna zarar verdi.

Haluk Leventin kaçış rotası belli olduHaluk Leventin kaçış rotası belli oldu HALUK LEVENT'İN KAÇIŞ ROTASI BELLİ OLDU
İşte Ahbap Derneğinin teslim etmediği konutların son hali!İşte Ahbap Derneğinin teslim etmediği konutların son hali! İŞTE AHBAP DERNEĞİ'NİN TESLİM ETMEDİĞİ KONUTLARIN SON HALİ!
Haluk Levente yeni suç duyurusuHaluk Levente yeni suç duyurusu HALUK LEVENT'E YENİ SUÇ DUYURUSU
Haluk Levent bağış paralarını ne yaptı?Haluk Levent bağış paralarını ne yaptı? HALUK LEVENT BAĞIŞ PARALARINI NE YAPTI?

A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın