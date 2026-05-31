Haluk Levent’ten korkutan haber! Konseri yarıda kesti: "Tüm şartları zorlayarak geldim"

Şarkılarını seslendirdiği sırada mide ağrısı yaşadığını belirten sanatçı, "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" sözleriyle dinleyicilerden izin istedi. Bir süre sonra konserine devam edemeyen Levent, görevlilerin yardımıyla sahneden ayrıldı.

"TÜM ŞARTLARI ZORLAYARAK GELDİM"

Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen etkinliğe katılan sanatçının, konser öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Levent, paylaşımında sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ve şu an aslında 15 günlük istirahat raporum var. Ancak Ataköy'e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu ve bu güzel bayram gününü paylaşmak için tüm şartları zorlayarak geldim."