Haluk Levent’ten korkutan haber! Konseri yarıda kesti: "Tüm şartları zorlayarak geldim"
Geçtiğimiz günlerde mide kanaması nedeniyle hastanede tedavi gören ve doktorların 15 günlük istirahat tavsiyesine rağmen sahneye çıkan Haluk Levent, Tokat konserinde fenalaştı. Programını yarıda kesmek zorunda kalan ünlü sanatçının sağlık durumu hayranlarını endişelendirirken, meydandaki binlerce kişi korku dolu anlar yaşadı. Öte yandan sanatçının, rahatsızlanmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Levent paylaşımında, “Aslında 15 günlük istirahat raporum var. Ancak Ataköy’e gelmemek olmazdı" ifadelerini kullandı.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ataköy beldesinde düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nde sahne alan Haluk Levent, konser sırasında rahatsızlanınca programını yarıda kesmek zorunda kaldı.
TOKAT'TA KONSER YARIDA KALDI
Şarkılarını seslendirdiği sırada mide ağrısı yaşadığını belirten sanatçı, "Özür dilerim, midem yaklaşık 10 dakikadır acayip ağrıyor. Biraz nefes alsam olur mu?" sözleriyle dinleyicilerden izin istedi. Bir süre sonra konserine devam edemeyen Levent, görevlilerin yardımıyla sahneden ayrıldı.
ANKARA'DA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ
Haluk Levent, geçtiğimiz haftalarda yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Ankara'da hastanede tedavi görmüştü. Yapılan kontrollerin ardından taburcu edilen sanatçı, iyileşme sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.
HAYRANLARINI ENDİŞELENDİRDİ
Tokat'taki konser sırasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle programını tamamlayamayan Levent'in sağlık durumu hayranlarını endişelendirdi. Ünlü sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılacak açıklama merakla bekleniyor.
"TÜM ŞARTLARI ZORLAYARAK GELDİM"
Yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen etkinliğe katılan sanatçının, konser öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Levent, paylaşımında sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Rahatsızlığımdan dolayı ciddi sağlık sorunları yaşadım ve şu an aslında 15 günlük istirahat raporum var. Ancak Ataköy'e gelmemek olmazdı. Halkımla birlikte olmak, bu coşkuyu ve bu güzel bayram gününü paylaşmak için tüm şartları zorlayarak geldim."