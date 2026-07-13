81 ilde FETÖ operasyonu: 968 kişi hakkında gözaltı kararı
Adalet ve İçişleri Bakanlıkları, 15 Temmuz'un yıl dönümünde ortak basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü belirtilirken, 81 ilde eş zamanlı başlatılan operasyonlarda 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, bu sabah 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı duyuruldu.
968 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Açıklamaya göre, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarıyla koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 968 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtilirken, diğer illerde de örgütün güncel yapılanmaları, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
TAVİZ VERMEDEN MÜCADELE SÜRECEK
Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anılırken, FETÖ ile mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordinasyonuyla tavizsiz şekilde devam edeceği vurgulandı.
"HİÇBİR ÖRGÜTÜN DEVLETİMİZİN BEKASINA KASTETMESİNE İZİN VERMEYİZ"
Ortak açıklamada ayrıca, "Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Yapılan operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."