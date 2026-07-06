Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Rapçi Canbay'ın "Hedef bendim" iddiasında karar çıktı
Rapçi Vahap Canbay, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda hedefin kendisi olduğunu öne sürerek Aleyna Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık ise Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdi.
İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olay sırasında araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın hedef alınanın kendisi olduğu yönündeki iddiasını değerlendiren savcılık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun oluşmadığı gerekçesiyle 10 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verdi.
"HEDEF BENİM" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU
Sabah'tan Elyesa Karatepe'nin haberine göre İstanbul'da 19 Mart'ta meydana gelen ve Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan araçta bulunmasına rağmen yara almadan kurtulan rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 diğer şüpheliden şikayetçi oldu.
Canbay, şikayet dilekçesinde olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hedef aldığı kişinin kendisi olduğunu, kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini, Kadayıfçıoğlu'nun eyleminin kendisine yönelik kasten öldürmeye teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.
SAVCILIK: HEDEF KUNDAKÇI'YDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve kamera görüntüsü inceleme tutanakları mercek altına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktul Kubilay Kaan Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirilebilecek somut bir eyleminin bulunmadığı tespit edildi.