81 ilde dev FETÖ operasyonu! Hainlerin inine girildi: 704 şüpheli gözaltında

Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, bu sabah 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı duyuruldu.

973 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Açıklamaya göre, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarıyla koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 973 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

704 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ/PDY'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 704 şüphelinin meslek dağılımı da açıklandı. Açıklamaya göre gözaltındaki şüphelilerden 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü ihraç edilmiş kamu personeli, 484'ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluşuyor.

170 AKTİF KAMU PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 170 aktif kamu personelinin görev yaptıkları kurumlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre şüphelilerden 97'sinin İçişleri Bakanlığı personeli olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser, 94 Polis Memuru ve 1 Jandarma personelinin bulunduğu açıklandı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 14 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Bu grupta 1 Zabıt Katibi, 8 İnfaz Koruma Memuru ve 5 Serbest Avukat yer aldı.

Diğer 59 aktif kamu personelinin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarında görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin öğretmen, doktor, hemşire, diyetisyen ile öğretim ve araştırma görevlilerinden oluştuğu kaydedildi.