81 ilde dev FETÖ operasyonu! Hainlerin inine girildi: 704 şüpheli gözaltında
15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarından ortak açıklama geldi. FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğü vurgulanırken, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 973 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 704'ü gözaltına alınırken, 269 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanırken, bu sabah 81 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığı duyuruldu.
973 ŞÜPHELİYE OPERASYON
Açıklamaya göre, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarıyla koordineli yürüttüğü çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyonlarda 973 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
704 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ/PDY'ye yönelik 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 704 şüphelinin meslek dağılımı da açıklandı. Açıklamaya göre gözaltındaki şüphelilerden 170'i aktif kamu personeli, 6'sı emekli kamu personeli, 44'ü ihraç edilmiş kamu personeli, 484'ü ise özel sektör çalışanı ve sivil şüphelilerden oluşuyor.
170 AKTİF KAMU PERSONELİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 170 aktif kamu personelinin görev yaptıkları kurumlara ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Buna göre şüphelilerden 97'sinin İçişleri Bakanlığı personeli olduğu belirtildi. Bu kişiler arasında 1 Emniyet Amiri, 1 Komiser, 94 Polis Memuru ve 1 Jandarma personelinin bulunduğu açıklandı.
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 14 kişi hakkında da işlem yapıldığı bildirildi. Bu grupta 1 Zabıt Katibi, 8 İnfaz Koruma Memuru ve 5 Serbest Avukat yer aldı.
Diğer 59 aktif kamu personelinin ise Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarında görev yaptığı belirtildi. Şüphelilerin öğretmen, doktor, hemşire, diyetisyen ile öğretim ve araştırma görevlilerinden oluştuğu kaydedildi.
ÇALIŞMALAR TİTİZLİKLE SÜRÜYOR
Operasyon kapsamında en fazla şüphelinin bulunduğu illerin Ankara, İzmir ve İstanbul olduğu belirtilirken, diğer illerde de örgütün güncel yapılanmaları, mahrem yapılanması ve bağlantılı unsurlarına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.
TAVİZ VERMEDEN MÜCADELE SÜRECEK
Açıklamada, 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anılırken, FETÖ ile mücadelenin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin tüm kurumlarının koordinasyonuyla tavizsiz şekilde devam edeceği vurgulandı.
"HİÇBİR ÖRGÜTÜN DEVLETİMİZİN BEKASINA KASTETMESİNE İZİN VERMEYİZ"
Ortak açıklamada ayrıca, "Hiçbir terör örgütünün ve hiçbir vesayet odağının aziz milletimizin iradesine, devletimizin bekasına ve hukuk düzenimize kastetmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN EMANETİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Yapılan operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Milletimizin iradesine ve devletimizin bekasına kasteden ihanet şebekesi FETÖ/PDY'ye karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılık ve hassasiyetle devam etmektedir. Bu sabah, 81 ilimizde Cumhuriyet Başsavcılıklarımız, Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızın yürüttüğü müşterek çalışmalar neticesinde; örgütün mahrem yapılanmasının deşifre edilmesi ve bağlantılı unsurlarının çökertilmesine yönelik 968 şüpheliyi kapsayan geniş çaplı bir operasyon başlatılmıştır. Devletimizin tüm kurumlarıyla yürüttüğü bu büyük arınma seferberliğinde liderliğiyle kararlılığımıza güç katan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Bu haklı mücadelemizde, güçlü koordinasyonun sağlanmasında vermiş oldukları destekten dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ediyorum. Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve aziz milletimizin iradesine kastetmesine asla izin vermeyeceğiz! Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yürüdüğümüz bu yolda, güçlü Türkiye hedefine ulaşmamıza hiçbir güç engel olamayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadık. Bundan 10 yıl önce vatanımız, bayrağımız, demokrasimiz ve millî irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Şehitlerimizin emanetine, gazilerimizin fedakârlığına ve milletimizin istiklal iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız."