Uzman çavuş ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! 8 aylık bebekleri ağır yaralı
Afyonkarahisar'da bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur ile 26 yaşındaki eşi Zehra Samur hayatını kaybetti. Çiftin 8 aylık bebeği ise kazada ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aile ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hurdaya dönen araçta yaşamını yitiren 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur ile 26 yaşındaki eşi Zehra Samur çiftinin cansız bedenleri morga kaldırılırken, hastaneye sevk edilen bebeklerinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'taki aile ziyaretinden dönen Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
UZMAN ÇAVUŞ VE EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 8 aylık bebeği A.K.S. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI
Kazada hayatını kaybeden Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevli memur olduğu öğrenildi.
Çiftin Uşak'taki aile ziyaretinin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Otomobilin kazanın şiddetiyle adeta kağıt gibi ezildiği görüldü. Jandarma ekipleri olay yerinde ayrıntılı inceleme yaptı.
Hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.