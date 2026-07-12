Uzman çavuş ve eşi feci kazada hayatını kaybetti! 8 aylık bebekleri ağır yaralı

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OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'taki aile ziyaretinden dönen Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

UZMAN ÇAVUŞ VE EŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin 8 aylık bebeği A.K.S. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.