D-100'de feci zincirleme kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi

Düzce'de D-100 kara yolunda iki cip ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Çoban Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada Karslıoğlu cipin altında kalırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki cip sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.