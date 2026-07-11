D-100'de feci zincirleme kaza! Motosiklet sürücüsü can verdi
Düzce'de D-100 kara yolunda iki cip ile motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu yaşamını yitirdi. Akşam saatlerinde Çoban Kavşağı mevkisinde meydana gelen kazada Karslıoğlu cipin altında kalırken, olay yerine sevk edilen ekiplerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki cip sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası faciayla sonuçlandı. D-100 kara yolunun Çoban Kavşağı mevkisinde yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu hayatını kaybetti.
ÇARPIŞMANIN ARDINDAN CİPİN ALTINDA KALDI
İddiaya göre V.A. yönetimindeki 81 FC 930 plakalı cip, aynı yönde seyreden Ceyhun Karslıoğlu'nun kullandığı 14 ADB 902 plakalı motosiklete çarptı. Bu sırada arkadan gelen ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 81 GB 199 plakalı cip de duramayarak kazaya karışan araçlara çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü Ceyhun Karslıoğlu, cipin altında sıkıştı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ YETERSİZ KALDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla aracın altından çıkarılan Ceyhun Karslıoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Karslıoğlu'nun cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
İKİ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazanın ardından iki cip sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.