Başkan Erdoğan'dan muhalefetin NATO Zirvesi eleştirilerine net mesaj: Artık reddi miras yapan Türkiye yok

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki haftalık aranın ardından gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, NATO Zirvesi'nin başarıyla tamamlandığını belirterek Ankara'nın dünya başkentleri arasındaki yerini pekiştirdiğini söyledi. Muhalefetin eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan, "Artık reddi miras yapan değil medeniyeti kültür birliğini kucaklayan Türkiye var." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

SREBRENİTSA SOYKIRIMI

Türkiye olarak benzer acıların tekerrür etmemesi için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz.

Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin barış içinde yaşadığı istikrarlı ve müreffeh bir Bosna Hersek için çalışmaya devam edeceğiz.

NATO ZİRVESİ

Türkiye'nin ev sahipliğinde NATO Liderler Zirvesi'ni başarıyla gerçekleştirdik. 31 devlet ve hükümet başkanı iştirak etti. Zirve öncesinde yapılan farklı açıklamalara rağmen ABD Başkanı Trump dahil tüm liderler davetimize icabet etti. 4 bin 800 üst düze diplomat ve davetliyi Ankara'da misafir ettik. Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda ve Avusturalya dahil birçok devlet başkanı ve bakan düzeyinde davetlerimize katıldılar. Suriye Cumhurbaşkanı Şara'da Ankara'ya ziyaret gerçekleştirdi. 2500'ü aşkın yerli ve yabancı basın mensubu ülkemize ziyaret gerçekleştirdi.

Güvenlik tedbirleri nokrasında emniyet, istihbarat ve adli birimlerimizle her türlü önlemlerimizi aldık. Gerekli bilgilendirmeler haftalar öncesinden kamuoyumuza yapıldı. Gerekli altyapı çalışmaları yapıldı. Bakanlıklarımız ve valiliğimizle birlikte yerel yönetimlerimiz harekete geçti. Etimesgut Askeri Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanımızı bu ziyaretlerde kullandık. Ankara Havalimanımızın şehrimize hayırlı olmasını dilerim.

Zirve sebebiyle günlük hayatı etkilenen tüm Ankaralı kardeşlerime sabırları için teşekkür ederim. Ankara'nın artık bir dünya şehri olduğu bu vesileyle tescil edilmiştir. Bu sene Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü Ankara'da coşkuyla kutlayacağız. İnşallah 29-30 Ekim tarihlerinde aynı başarıyı Türk Devletleri Teşkilatı'nda da göstereceğiz.

Tüm dünyaya NATO'yu ulaştırdık. Ankara Zirvesi medyanın en yoğun ilgi gösterdiği organizasyonlardan birisi oldu. Bu ilginin halen devam ettiğini görüyoruz. Mehter Marşı'ndan tören kıtasında ilk kez yer alan yeniçerilerimize, Türk Yıldızlarına, Külliyemizden kütüphanemize kadar pek çok unsur insanların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Tüm bunları Türkiye'nin tanıtımı açısından değil, Türk milletinin de misafirperverliğini göstermesinde dolayı da önemli buluyoruz.

Malesef Türkiye'de kendi devletleri hakkında olumlu cümle duymaya tahammül edemeyen bir kesim var. Tüm dünya hakkımızda güzel konuşurken bunlar kabul edemiyorlar. Bunları gördükçe onlar adına sadece üzülüyoruz. Yabancılaşma kötüdür, kişinin kendi ülkesine düşmanlaşması ise çok daha kötüdür. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak devletidir. Hangi partiden olusak olalım hepimiz bu vatanın değeriyiz. Türkiye'nin başarısı 86 milyonun tamamının başarısıdır. Milli meselelerin ideolojik kavga ve siyasi çatışma yapılmasını doğru bulmuyoruz.

MUIHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE NET MESAJ: ARTIK REDDİ MİRAS YAPAN TÜRKİYE YOK!

Mehter Marşı'ndan Yeniçeri'den rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum. Artık reddi miras yapan bir Türkiye yok. Türkiye Cumhuriyeti mazisi şanla dolu binlerce devletler silsilesinin son halkasıdır. NATO Zirvesi işte tam bunları gösteren bir toplantı olmuştur. Kahraman ecdadımızın cenk meydanlarındaki kılıç sesleriyle coşturan Mehter takımımız zirveye ayrı bir anlam ve güzellik katmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, gazi Meclisimiz gibi 86 milyonun temsil mekanıdır, milletin evidir.

Ankara Zirvesi ülkemizin merkezi rolünün berraklaşmasına vesile olmuştur. Türkiye sahip olduğu askeri güç, diplomatik birikim ve savunma sanayii kapasitesiyle bu dönüşümün tam ortasında yer alan NATO'nun en güçlü ortaklarından biridir.

Zirvenin ana etkinliklerinden biri olan, savunma sanayii forumuna bine yakın katılımcı ve basın mensubu iştirak etti. Gazzeli kardeşlerimizin yaşadığı sorunları dile getirdik. Zirve marjından yoğun temaslarımız oldu. Birçok ülke liderleriyle görüşme gerçekleştirdik. Şara ile Suriye'deki son durumu değerlendirdik. Zirveye katılan liderlerin eşlerini de en güzel şekilde ağırladık.

TRUMP'IN ZİYARETİ ANLAMLIYDI

Sayın Trump'ın devlet başkanı seviyesinde Türkiye'ye ziyareti anlamlıydı. Kendisinin övgü dolu mesajlarını aldık. Bölgemizde barışın ve istikrarın devamı için kendisiyle çalışmaya devam edeceğiz. Zirvede yer alan tüm kurumlarımız ve görevlilerimize teşekkür ederim. NATO Ankara Zirvesi'nin bir kez daha hayırlı olmasını dilerim.

Üretimin yavaşlamaması için gerekli adımları atıyoruz. Kurumlar vergisi oranını yüzde 12,5'e indirdik. İstihdam koruma programı kapsamında istihdam başına aylık 3500 lira destek ödemesi yapıyoruz.

TAAHHÜTLÜ AVANS KREDİ PROGRAMININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Yatırım taahhütlü avans kredi programının kapsamını ve bütçesini genişletiyoruz. Bu yeni uygulama için program bütçesini 750 milyar liraya çıkarıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yeni finansman programı ile 250 milyar liralık uygun koşullu bir kredi paketini daha imalat sanayinin istifadesine sunuyoruz. Bu iki program sayesinde imalat sanayi için toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredinin önünü açmış oluyoruz.