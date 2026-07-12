Konya'da feci kaza: Şarampole devrilen otomobil can aldı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Eyüp Ulus (65) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Kadınhanı-Polatlı yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Hanife U. (61) hayatını kaybederken, sürücü ile Bilal Ünal (43) ve Aysun Ünal (41) yaralandı.

Yaralılar Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilal Ünal'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.