Denizli'de Pamukkale Örenyeri yakınlarında orman yangını

Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter, 2 uçak ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Fotoğraf: İHA

ATLI JANDARMALAR HORTUM TAŞIDI



Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, vatandaşları güvenli alanlara yönlendirirken, söndürme çalışmalarına da destek veriyor. Arazi şartlarının zorlu olduğu noktalarda ise Pamukkale'de görev yapan atlı jandarma timleri devreye girdi. Atlı jandarmalar, araçların girmekte zorlandığı dik yamaçlara hortum taşıyarak itfaiye ve orman ekiplerinin çalışmalarına katkı sağladı. Ekiplerin rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.