Manisa'da ormana sıçrayan maki yangını kontrol altında!
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde maki yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangına, havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Sarıgöl ilçesi Güneydamlar Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.