15 Temmuz şehidi Prof. Dr. İlhan Varank kabri başında anıldı

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank’ın ağabeyi 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camii’nde anma programı düzenlendi.

Mustafa Varank, "Bu sene de başta şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından birer Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik. Bizim hafızalarımızda hala bu darbe girişimi taze. 10'uncu sene-i devriyesi olmasına rağmen o gece milletine düşman bir güruhun nasıl bu ülkeyi ele geçirmek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin içerisine yerleşmiş hainler vasıtasıyla ne büyük bir zulme imza attıklarını hatırlıyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'deki İBB binasının önünde şehit düşen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Varank başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenlendi.

Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin de aralarında olduğu siyaset, iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim katıldı.