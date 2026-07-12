Aile ziyareti dönüşü facia! Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da bir ailenin yok olduğu feci bir kaza yaşandı. Uşak'taki aile ziyaretinden dönerken bariyerlere çarparak takla atan otomobilde 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur ile 26 yaşındaki eşi Zehra Samur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde aile ziyaretinden dönen 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada Hasan Samur ile 26 yaşındaki eşi Zehra Samur olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI
Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre Uşak'taki aile ziyaretinden dönen Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
AİLEDEN ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine gelen ekipler, Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
AİLE ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI
Hayatını kaybeden Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.
Çiftin Uşak'taki aile ziyaretinin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.
CENAZELER MORGA KALDIRILDI
Kazada otomobilde sıkışan Hasan Samur ile eşi Zehra Samur'un cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.