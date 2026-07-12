Aile ziyareti dönüşü facia! Uzman çavuş, eşi ve 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da bir ailenin yok olduğu feci bir kaza yaşandı. Uşak'taki aile ziyaretinden dönerken bariyerlere çarparak takla atan otomobilde 27 yaşındaki uzman çavuş Hasan Samur ile 26 yaşındaki eşi Zehra Samur olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.