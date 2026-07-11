Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tarihin en vahşi katliamlarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı’nın 31’inci yıl dönümünde sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Katliamda hayatını kaybeden Boşnak kardeşlerimizi rahmetle yad eden Başkan Erdoğan, yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğunu vurgularken; şehit ailelerine sabır diledi.

Srebrenitsa'da yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin gördüğü en vahşi soykırımlardan biri olan Srebrenitsa'nın 31'inci yılında, katledilen tüm Boşnak kardeşlerimizi rahmetle ve hüzünle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Bosna Hersek'te işlenen bu vahşetin dünya tarihi açısından unutulamaz bir leke olduğunu bir kez daha hatırlattı.

ŞEHİT AİLELERİNE SABIR NİYAZI

Soykırımda can verenlerin hatıralarına sahip çıkma vurgusu yapan Başkan Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum" sözleriyle Boşnak halkının acısını yürekten paylaştığını belirtti. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Boşnak kardeşlerinin yanında sarsılmaz bir duruş sergilediğini ifade etti.

"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, paylaşımını "Srebrenitsa'yı asla unutmayacağız" cümlesiyle noktaladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımı