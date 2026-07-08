Rüşvet dekontlarını görmezden geldi! Asrın yolsuzluk soruşturmasında 111 milyar liralık vurgun

Ekrem İmamoğlu'nun kurduğu suç örgütü, Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı ve şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı. İşte bu vurgunun mimarlarından olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasına ilişkin 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın görülmesinin 63'üncü gününde savunma yaptı.

Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: DHA)

MADENE BÖYLE ÇÖKTÜLER

Sabah Gazetesi'nden Sema Demir'in haberine göre, boğazdaki zengin işadamlarını haraca bağlayan Boğaziçi İmar yapılanmasının üst kısmında bulunan Fatih Keleş, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, İSTAÇ'ın işletmekte olduğu hafriyat ve döküm sahalarıyla ilgili olarak hakkındaki iddiaların teknik gerçeklerden, hukuki yetki sınırlarından ve resmi belgelerden kopuk olduğunu öne sürdü.

Soruşturma kapsamında rüşvet veren çok sayıda işadamının dekontlarıyla dosyaya sunduğu milyonluk rüşvetleri ve HTS baz birlikteliklerini görmezden gelen Keleş, dosya kapsamında beyanları doğrulayan tek bir iletişim kaydı, para transferi, fiziki takip tutanağı, teknik inceleme raporu ya da maddi bulgu bulunmadığını iddia etti.