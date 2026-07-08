CANLI YAYIN

Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen liderlerin eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Köşke sırasıyla Avrupa Birliği Komisyonu, Lüksemburg, Karadağ, Slovenya, Estonya, Yunanistan, Danimarka, Almanya, Arnavutluk, Belçika, Çekya, Kanada, Polonya, Litvanya, Güney Kore, Romanya, Finlandiya, Ukrayna ve Fransa liderlerinin eşleri giriş yaptı.

EMİNE ERDOĞAN, NATO LİDERLERİNİN EŞLERİNİ ANKARA'DA AĞIRLADI

Karşılama programının ardından lider eşlerinin, 'Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak' temasıyla düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katılması bekleniyor. Gerçekleştirilecek toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşı karşıya kaldığı risklere yönelik farkındalığın artırılması ve bu alanda ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Emine Erdoğan, yuvarlak masa toplantısının ardından lider eşleriyle öğle yemeğine katılacak.

Başkan Erdoğandan önemli mesajlarBaşkan Erdoğandan önemli mesajlar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJLAR
A Haber sordu, NATO Genel Sekreteri yanıtladıA Haber sordu, NATO Genel Sekreteri yanıtladı A HABER SORDU, NATO GENEL SEKRETERİ YANITLADI
NATO Zirvesinde Macronun halleriNATO Zirvesinde Macronun halleri NATO ZİRVESİ'NDE MACRON'UN HALLERİ

Önceki haber
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında Karadeniz anlaşması imzalandı
Türkiye, Romanya ve Bulgaristan arasında Karadeniz anlaşması imzalandı
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO'ya açtı! Çelik Kubbe ile korunacak
Sonraki haber
Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO'ya açtı! Çelik Kubbe ile korunacak
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın