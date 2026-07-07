Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Avrupa güvenliği toplantısında NATO'nun uzun vadeli stratejik kapasite geliştirmesi gerektiğini söyledi. Avrupa güvenliğinin AB ile sınırlandırılamayacağını belirten Fidan, Türkiye'nin ve İngiltere'nin savunma sanayisindeki rolünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ayrıca Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımının sorunların yönetimi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği perspektifiyle ele alınamayacağını belirterek daha kapsayıcı bir güvenlik mimarisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde merkezi konumda bulunduğunu vurguladı.
NATO'NUN YENİ DÖNEMDE STRATEJİK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMESİ GEREKİYOR
Fidan, NATO'nun yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir ittifak olmaması gerektiğini belirtti. İttifakın uzun vadeli stratejik kapasite oluşturan ve geleceğin güvenlik risklerine hazırlanan bir yapıya dönüşmesinin önemine işaret etti.
TÜRKİYE VE İNGİLTERE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİN DOĞAL AKTÖRLERİ
NATO'nun savunma sanayisinin yalnızca AB merkezli değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip ülkelerin Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.