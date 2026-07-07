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Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenen Avrupa güvenliği toplantısında NATO'nun uzun vadeli stratejik kapasite geliştirmesi gerektiğini söyledi. Avrupa güvenliğinin AB ile sınırlandırılamayacağını belirten Fidan, Türkiye'nin ve İngiltere'nin savunma sanayisindeki rolünün vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Ayrıca Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımının sorunların yönetimi açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği perspektifiyle ele alınamayacağını belirterek daha kapsayıcı bir güvenlik mimarisine ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu çerçevede Türkiye'nin Avrupa güvenliğinde merkezi konumda bulunduğunu vurguladı.

Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde - 1

NATO'NUN YENİ DÖNEMDE STRATEJİK KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRMESİ GEREKİYOR

Fidan, NATO'nun yalnızca mevcut tehditlere tepki veren bir ittifak olmaması gerektiğini belirtti. İttifakın uzun vadeli stratejik kapasite oluşturan ve geleceğin güvenlik risklerine hazırlanan bir yapıya dönüşmesinin önemine işaret etti.

Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde - 2

TÜRKİYE VE İNGİLTERE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNİN DOĞAL AKTÖRLERİ

NATO'nun savunma sanayisinin yalnızca AB merkezli değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Fidan, Türkiye ve İngiltere gibi güçlü savunma sanayisine sahip ülkelerin Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz parçası olduğunu ifade etti.

Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde - 3

TRUMP'IN ZİRVEYE KATILIMI ÖNEMLİ

Fidan, ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da bunların NATO içinde yönetilebilir olduğunu söyledi. NATO Ankara Zirvesi'nin en zor aşamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımını sağlamak olduğunu belirten Fidan, "Zor kısmı aştık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde - 4

ÖNE ÇIKANLAR

  1. Avrupa güvenliği AB ile sınırlandırılamaz.
  2. Türkiye Avrupa güvenliğinde merkezi aktör.
  3. NATO uzun vadeli stratejik kapasite oluşturmalı.
  4. Türkiye ve İngiltere savunma iş birliğinde kilit ülke.
  5. Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımı kritik görüldü.
  6. Avrupa'nın savunmada daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde - 5

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE HAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hakan Fidan Avrupa güvenliği konusunda ne söyledi?

Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği ekseninde değerlendirilemeyeceğini, Türkiye'nin bu güvenlik mimarisinde merkezi role sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü neden önemli?

Türkiye, güçlü savunma sanayisi, NATO üyeliği ve diplomatik kapasitesiyle Avrupa güvenliğinin temel aktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hakan Fidan NATO hakkında hangi mesajları verdi?

Fidan, NATO'nun mevcut tehditlere tepki veren yapıdan çıkarak uzun vadeli stratejik kapasite geliştiren bir güvenlik organizasyonuna dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımı neden önemli görüldü?

Fidan'a göre Trump'ın zirveye katılması, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının yönetilebilmesi açısından önemli bir unsur oldu.

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