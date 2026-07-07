Bakan Fidan'dan Avrupa güvenliği mesajı: Türkiye merkezi rolde

Fidan, ABD ile Avrupa arasında zaman zaman görüş ayrılıkları yaşansa da bunların NATO içinde yönetilebilir olduğunu söyledi. NATO Ankara Zirvesi'nin en zor aşamasının ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye katılımını sağlamak olduğunu belirten Fidan, "Zor kısmı aştık." değerlendirmesinde bulundu.

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE HAKAN FİDAN'IN AÇIKLAMALARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Hakan Fidan Avrupa güvenliği konusunda ne söyledi?

Fidan, Avrupa güvenliğinin yalnızca Avrupa Birliği ekseninde değerlendirilemeyeceğini, Türkiye'nin bu güvenlik mimarisinde merkezi role sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolü neden önemli?

Türkiye, güçlü savunma sanayisi, NATO üyeliği ve diplomatik kapasitesiyle Avrupa güvenliğinin temel aktörlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hakan Fidan NATO hakkında hangi mesajları verdi?

Fidan, NATO'nun mevcut tehditlere tepki veren yapıdan çıkarak uzun vadeli stratejik kapasite geliştiren bir güvenlik organizasyonuna dönüşmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın NATO Zirvesi'ne katılımı neden önemli görüldü?

Fidan'a göre Trump'ın zirveye katılması, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının yönetilebilmesi açısından önemli bir unsur oldu.