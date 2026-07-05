ABD basınından TAYFUN analizi: Türkiye hareketli deniz hedeflerini vurabilen sayılı ülkeler arasında

Haberde ROKETSAN tarafından geliştirilen TAYFUN Block-3 balistik füzesinin son testinde hareketli insansız deniz hedefini hipersonik terminal hızda ve yüksek hassasiyetle vurduğu belirtilerek, bunun Türkiye'nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinde yeni bir dönemin kapısını araladığı ifade edildi.

Son testte ise yerli olarak geliştirilen yeni arayıcı başlığın ilk kez hareketli deniz hedefi üzerinde başarıyla kullanıldığına dikkat çekildi.

Füzenin ilk test atışı 20 Ekim 2022'de gerçekleştirildi. Haberde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönemde TAYFUN'un menziline dair yaptığı açıklamaların özellikle Yunanistan'da geniş yankı uyandırdığı ve Atina yönetiminde rahatsızlık oluşturduğu hatırlatıldı.

Defence Blog'un aktardığına göre TAYFUN, ROKETSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından BORA füzesi temel alınarak geliştirildi.

Bu teknolojiyi başarıyla geliştiren ülke sayısının oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekilen haberde Çin'in DF-21D sistemi örnek gösterilirken, Türkiye'nin elde ettiği başarıyla bu alandaki sayılı ülkeler arasına girdiği ifade edildi.

Analizde klasik balistik füzelerin sabit koordinatlara yönelik geliştirildiği, hareketli savaş gemilerini vurabilmek için ise füzenin son safhada hedefi tespit edip takip edebilen gelişmiş bir arayıcı başlık ve yönlendirme sistemine sahip olması gerektiği belirtildi.

Defence Blog analizinde TAYFUN Block-3'ün yalnızca sabit hedefleri değil, hareket halindeki deniz hedeflerini de vurabilen Gemi Savar Balistik Füze (ASBM) kabiliyeti kazandığı vurgulandı.

TAYFUN BLOCK-4 VE CENK DE GÜNDEMDE

Haberde TAYFUN ailesinin yeni nesil versiyonlarına da yer verildi.

İlk nesil TAYFUN'un 6,5 metre uzunluğunda ve yaklaşık 2 bin 300 kilogram ağırlığında olduğu belirtilirken, Temmuz 2025'te tanıtılan TAYFUN Block-4 modelinin 10 metre uzunluğa ve yaklaşık 7 bin 200 kilogram ağırlığa ulaştığı ifade edildi.

ROKETSAN'ın Mach 5'in üzerindeki hipersonik hızlara ulaşması hedeflenen bu versiyonda seri üretime 2026 yılı içerisinde geçmeyi planladığı aktarıldı.

Analizde ayrıca ilk kez kamuoyuna tanıtılan CENK balistik füzesine de yer verildi. TAYFUN'dan daha büyük bir platform olan CENK'in 8x8 taşıyıcı üzerine konuşlandırıldığı belirtilirken, burun kısmındaki kanatçıkların manevra kabiliyeti yüksek yeni nesil bir harp başlığına işaret edebileceği değerlendirmesi yapıldı.

ROKETSAN'IN İHRACAT BAŞARISI DA VURGULANDI

Defence Blog analizinde yalnızca füze teknolojisine değil, Türk savunma sanayisinin ekonomik büyümesine de dikkat çekildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin açıklamalarına yer verilen haberde şirketin 2025 yılında 750 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği, toplam cirosunun 2 milyar doları aştığı ve yaklaşık 1 milyar dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladığı aktarıldı.

Şirketin 2026 yılında ihracat, ciro ve sipariş hacmini yüzde 50 artırmayı hedeflediği de belirtildi.