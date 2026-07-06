Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD medyasına konuştu: Erdoğan-Trump dostluğuna vurgu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde New York Times'a verdiği röportajda, Türkiye'nin ittifak içindeki görüş ayrılıklarını aşmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki güvene dayalı ilişkiyi NATO'nun yararına kullanmayı hedeflediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da düzenlenecek tarihi NATO zirvesi öncesinde New York Times gazetesine röportaj verdi.

ERDOĞAN-TRUMP DOSTLUĞUNA VURGU

Gazeteye açıklamalarında Fidan, Türkiye'nin ittifak dahilindeki görüş ayrılıklarını gidermek için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki sıcak ilişkilerden faydalanmaya çalışacağını söyledi.

İlgili haberde ABD Başkanı Trump'ın NATO müttefiki ülkelerin liderlerini doğrudan eleştirdiği fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "dostu" ve "büyük bir lider" olarak bahsettiği vurgulanarak, Dışişleri Bakanı Fidan'ın Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin güven ve dostluğa dayalı olduğu yönündeki ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Fidan, "Bu, Başkan Trump için sadece bir güven ve dostluk meselesi" şeklinde konuştu.



Gazeteye göre Fidan, "Türkiye, bu dostluğu daha büyük bir iyilik ve tüm NATO ailesinin yararı için kullanmayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

İTTİFAKIN VARLIĞINA İLİŞKİN GÖRÜŞ BİRLİĞİ



Haberde, Dışişleri Bakanlığı görevinde Suriye, Gazze, İran ve Ukrayna gibi küresel krizler konusunda Türkiye'nin dış politikasına yön veren isim olarak anılan Fidan'ın Ankara'daki NATO zirvesinde müttefik liderlerle doğrudan görüşmeler gerçekleştirecek tek bakan olacağına da işaret edildi. Haberde Dışişleri Bakanı Fidan'ın önemli bir kısmı savunma bütçelerine odaklanacak ve müttefik ülkelerin GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcama hedefine yönelik ilerlemeleri ortaya koymaları beklenen zirveye ilişkin açıklamalarına da yer verildi. Burada Fidan, Trump'ın NATO'ya yönelik tehditlerine rağmen teknik görüşmelerin sorunsuz ilerlemesini beklediğini söyledi.



Fidan, "Bu konuda herhangi bir problem görmüyorum. Çok fazla söz söyleniyor ama pratikte değişen bir şey olmaz. Güçler zaten ortada" ifadelerini kullandı.



Türkiye ve diğer Avrupa ülkeleri arasında ittifakın önemine ilişkin görüş birliği bulunduğunu belirten Fidan, "Kimse NATO'nun gerekliliğini tartışmıyor" dedi.





AB BÜNYESİNDE SAVUNMA İŞBİRLİĞİNİ "YAPISAL BİR SORUN" OLARAK NİTELENDİRDİ



Trump'ın Amerikan güçlerini Almanya ve diğer ülkelerden çekme tehditleri sonrasında Avrupalılar arasında Avrupa Birliği (AB) bünyesinde önerilen oluşumlar aracılığıyla ortak savunmalarını güçlendirmelerine ilişkin tartışmalara da değinen Fidan, bu tür fikirleri NATO içinde "yapısal bir sorun" olarak nitelendirdi.



AB bünyesinde savunma iş birliğinin artırılmasının Avrupa ülkelerinin NATO'ya olan taahhütleriyle çeliştiğini ifade eden Fidan, "Türkiye ve Avrupa'nın ortak güvenlikleri açısından birbirlerini vazgeçilmez ortaklar olarak görmeleri gerekiyor" dedi.



Fidan, "Biz de Avrupa'nın bir parçasıyız ve Avrupa coğrafyasında bir araya gelerek kendi güvenlik platformumuzu oluşturmadığımız sürece, kendimizi hiçbir zaman yeterince güvende hissedemeyiz" şeklinde konuştu.



İRAN İLE ABD BARIŞ KONUSUNDA "TEMKİNLİ İYİMSER"



ABD ve İran arasındaki son gelişmelere de değinen Fidan, iki ülke arasındaki mutabakat zaptının kalıcı bir barışa zemin hazırlayabileceği konusunda temkinli iyimser olduğunu ifade etti. Fidan, "Her iki taraf da nihai hedefler konusunda irade bakımından son derece ciddi" dedi.



Fidan, 60 günlük uzlaşının İran'ın nükleer programı, yaptırımların kaldırılması ve Hürmüz Boğazı'nı düzenleyen kurallar gibi birçok ayrıntıyı ileride yapılacak müzakerelere bıraktığına dikkat çekti.



RUSYA VE UKRAYNA'NIN MÜZAKERELERE BAŞLAMAYA HAZIR OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Fidan'ın kısa süre önce Rusya'dan döndüğü ve ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil üst düzey yetkililerle görüşmeler gerçekleştirdiği ifade edilen haberde, Dışişleri Bakanının Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğu ifadelerine de yer verildi.



Bu görüşmelerin yakın zamanda başlamasını beklemediğini söyleyen Fidan, "Genel olarak ulaştığım sonuç şu; Bence taraflar, görüşmelere ve müzakerelere başlamaya hazır. Ancak Amerikan nüfuzuna ihtiyacımız var" dedi. Fidan, "Bizim için önemli olan, her iki tarafta da barış yönünde gerçek ve samimi bir niyet ile çaba görmek" şeklinde konuştu.