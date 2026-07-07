ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden zirve öncesi 'ortaklık' vurgusu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi öncesinde Türkiye ile ABD arasındaki köklü müttefiklik ilişkisine vurgu yapan bir açıklama yayımladı.

Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, iki ülkenin yetmiş yılı aşkın bir süredir NATO müttefiki olarak omuz omuza durduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye'nin ittifakın kuruluşundan yalnızca üç yıl sonra, 1952 yılında NATO'ya katıldığı hatırlatıldı.

O günden bu yana Amerikan ve Türk askerlerinin birlikte eğitim aldığı, ortak tatbikatlar gerçekleştirdiği ve yan yana görev yaptığı ifade edilerek, bu sürecin müttefikler arasındaki iş birliğinin güçlenmesine ve ortak güvenliğe önemli katkı sağladığı vurgulandı. Paylaşımda, "Ankara'daki NATO Zirvesi'ne geri sayarken, ittifak bünyesindeki 70 yılı aşkın ortaklığımıza dönüp bakıyoruz." ifadesine yer verildi.