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CHP YDK tedbir itirazlarını karara bağladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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CHP YDK tedbir itirazlarını karara bağladı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), haklarında tedbir kararı bulunan 7 il başkanı ile eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk'ün itirazlarını reddetti.

CHP YDK, bugün parti genel merkezinde toplandı. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, haklarında tedbir kararı bulunan parti yöneticilerinin tedbire yönelik itirazları görüşüldü.

Toplantıda, eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK Üyesi Bülent Yücetürk ile Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaş Demir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar ele alındı.

Değerlendirmelerin ardından CHP Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu isimlerin haklarındaki tedbir kararına yönelik itirazlarını reddetti.

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