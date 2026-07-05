28 Şubat zihniyeti bu kez İzmir'de! Plajda tesettürlü anne ve kızına saldıran şahıs gözaltında

İzmir Seferihisar'da bir halk plajında, bir kadın başörtülü anne ve kızına hakaretlerde bulunarak saldırdı. O anlar sosyal medyada tepkilere yol açtı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kadını "Nefret ve Ayrımcılık" suçu kapsamında gözaltına aldı.

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı.

Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.

SANDALYEYİ YERE FIRLATTI

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

"ANNE NEREYE GİDİYORSUN"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kadını "Nefret ve Ayrımcılık" suçundan gözaltına aldı.