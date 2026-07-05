Çiçek ticaretinden akılalmaz zehir ağı çıktı!

İstanbul Emniyet İstihbarat ve Narkotik şubelerinin nefes kesen operasyonu ile "krizantem çiçeği ithalatı" olarak görünen ticaretin perde arkasında, İstanbul sokaklarını zehirlemek için hazırlanmış 198 kilogramlık uyuşturucu madde sevkiyatı çıktı. Uluslararası zehir çetesi çökertilirken kendisini "çiçek ithalatçısı" olarak tanıtan örgüt üyesinin de aralarında olduğu beş kişi yakalanıp tutuklandı.

Hemen her gün düzenlenen operasyonlarla uyuşturucuya darbe indiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik şubeleri, yasal ticaret kanallarını maske olarak kullanan uluslararası bir uyuşturucu ağını daha baskınlarla çökertti.

Bakırköy Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen dev operasyonda, yakalanmamak için kademeli ve son derece planlı bir dağıtım ağı kuran uluslararası uyuşturucu örgütü en ince ayrıntılarına kadar deşifre edildi. Uluslararası uyuşturucu ağının yurt dışı tedarik ve koordinasyon işlerini Arnavutluk vatandaşı M.Ç.'nin yönettiği tespit edildi.

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre, polis Mersin'den uyuşturucu sevkiyatlarına dahil olan bir örgüt üyesinin kendisini, "Çiçek İthalatçısı" olarak kamufle ettiğini ve yasal ticaret süsü altında uyuşturucu sevkiyatının Türkiye ayağını yürüttüğünü belirledi. Yurt dışından getirilen uyuşturucu maddelerin, yasal sevkiyat izlenimi verilmiş "Krizantem Çiçeği" kutularının içerisine gizlenerek İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'ndeki bir adreste depolandığı ortaya çıkarıldı. Örgüt üyeleri, yüklü miktardaki uyuşturucu sevkiyatının yaratacağı riski azaltmak için sevki tek seferde yapmadı ve örgüt adına hareket eden bir taksiciyi devreye soktu.

PAKETLEME EVİNE TAKSİYLE SEVKİYAT

Arnavutköy'deki ana depodan teslim alınan uyuşturucu maddelerin, taksiyle küçük partiler halinde Zeytinburnu'nda, "paketleme evi" olarak adlandırılan bir adrese nakledildiği tespit edildi. Örgüt üyelerinin, söz konusu adreste uyuşturucu maddeleri sokak aşamasına hazırlamak için paketledikleri saptandı.

Dışarıdan bakıldığında "Krizantem Çiçeği" ithalatı olarak görünen ticaretin perde arkasından, İstanbul sokaklarını zehirlemek üzere hazırlanmış 198 kilogramlık bir uyuşturucu madde sevkiyatı çıktı. Uluslararası suç örgütünün tüm hiyerarşik yapısı ve gizli rotası deşifre edildikten sonra Arnavutköy ve Zeytinburnu'ndaki adreslere ve bir araca yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Özellikle mutfak tezgahları üzerinde ve tencereler gibi mutfak gereçlerinin içerisinde mavi-beyaz ambalajlarla küçük porsiyonlar halinde paketlenmiş uyuşturucu maddelerin ve hassas terazilerin olması, örgütün dağıtıma hazırlık süreçlerini söz konusu adreslerde yürüttüğünü kanıtladı. Örgütün, adresleri korumak amacıyla adreslere yüksek ateş gücüne sahip askeri nitelikte silahlar depoladıkları da ortaya çıktı. Zeytinburnu'ndaki, "Paketleme Evi" olarak kullanılan adreste uyuşturucu maddelerin ve paketleme ekipmanlarının yanında iki uzun namlulu otomatik tüfek ele geçirildi.

BEŞ ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda, 173 parça halinde 197 kilo 200 gram Skunk maddesi, 72 parça halinde bir kilo 81 gram Kokain maddesi, 20 gram Esrar maddesi olmak üzere 198 kilo 301 gram zehir, örgüt tarafından sokaklara ulaştırılamadan ele geçirildi. Adreslerde iki uzun namlulu otomatik silah, 111 mermi, altı şarjör, paketlemek üzere hazırlanan uyuşturucuların tartımında kullanılan iki hassas terazi bulundu. Operasyonda uyuşturucu ve asayiş suçlarından toplam 20 kayıtları olan M.Ç., İ.D., N.D., M.D., S.S. adlı beş örgüt üyesi yakalandı. İstanbul Bakırköy Başsavcılığı'na sevk edilen örgüt üyeleri tutuklanarak cezaevine gönderildi.