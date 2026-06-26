Gümrükler Muhafaza ekipleri uyuşturucu kaçakçılığına geçit vermiyor
Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2023 yılından bu yana düzenledikleri 3 bin 430 operasyonla uyuşturucu kartellerinin belini büktü. Ticaret Bakanlığı, rekor kırılan dev operasyonların bilançosunu "26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü"nde ilan etti.
Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü teşkilatının, uzman personeli, güçlü istihbarat kapasitesi ve risk odaklı çalışma anlayışıyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele de önemli başarılara imza attığı, gerçekleştirilen yüksek miktarlı operasyonlarla Türkiye'nin sınır güvenliğine ve toplum sağlığının korunmasına önemli katkılar sağladığı ifade edildi.
OPERASYONEL KAPASİTEYİ ARTIRAN "NARKOKİM" ÖZEL EKİPLERİ
Açıklamada, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlüklerinde Narkokim özel ekipleri oluşturularak bu alandaki teknik ve analitik çalışmaların güçlendirildiği bildirildi.
KRİMİNAL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ İLE BİLİMSEL DESTEK
Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurlarının hızlı ve etkin şekilde analiz edilmesi, soruşturma süreçlerine bilimsel destek sağlanması amacıyla 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünün kurulduğu anımsatılan açıklamada, şu bilgiler verildi: