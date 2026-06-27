Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 58 tutuklama

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Adana'da uyuşturucu operasyonuna 58 tutuklama (Foto: DHA)

ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şafak vakti, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bazı evlerin kapıları koçbaşı kullanılarak kırıldı. Haklarında yakalama kararı bulan 70 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.