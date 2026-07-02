Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

"YETENEK SİZSİNİZ" YARIŞMASIYLA TANINDI

Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle tanınan şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.