Yetenek Sizsiniz ile tanınan sihirbaz tutuklandı! Kedi kumundan uyuşturucu çıktı
"Yetenek Sizsiniz" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle tanınan Yaser Koçak, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda Koçak'ın evinde gösterilerinde kullandığı malzemelerin yanı sıra kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
"YETENEK SİZSİNİZ" YARIŞMASIYLA TANINDI
Bahçelievler'de bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine adrese yoğunlaşan ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından konutta uyuşturucu satıldığını tespit etti.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, "Yetenek Sizsiniz" yarışmasında yaptığı sihirbazlık gösterisiyle tanınan şüpheli Yaser Koçak'ı gözaltına aldı.
KEDİ KUMUNDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Adreste yapılan aramalarda sihirbazlık gösterilerinde kullanılan malzemelerin yanı sıra kedi kumuna gizlenmiş 619 gram uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.