Başbağlar'da 33 yıl önce katledilen 33 kişi törenle anıldı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde 5 Temmuz 1993'te teröristlerce katledilen 33 sivil, katliamın 33. yılında törenle anıldı.

Katılımcılar, tören öncesi köydeki şehitlik anıtını ziyaret edip katliamda hayatını kaybedenler için dua ederek anıta karanfil bıraktı. Başbağlar köyü meydanındaki kültür evi önünde gerçekleştirilen anma törenine, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerin ve bürokratların gönderdiği taziye mesajları okundu. Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, katliamın milletin hafızasında emanete dönüşmüş bir imtihan ve vicdana bırakılmış ağır bir sorumluluk olduğunu söyledi. Acı olayın yıllar geçmesine rağmen unutulmadığını ifade eden Aydoğdu, "Eskiler 'toprak, üzerinde yürüyenlerin ağırlığını taşır, içinde yatanların sızısını ise sessizce saklar' derler. Bizim sızımız da umudumuz da yaşadığımız bu toprağın bağrındadır. İnsan unutandır. Hafıza zamanın rüzgarına bazen yenik düşebilir, en güzel hatıralar bile bazen yılların tozu altında silikleşebilir. Fakat bazı hadiseler var ki zaman onları eskitemez. Çünkü onlar vicdanlara yazılmıştır." diye konuştu.