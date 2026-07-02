FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerle 2,5 saat çatışan ve 281 mermi sıktıktan sonra şehit düşen polis memuru Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, yıllar geçse de acılarının dinmediğini söyledi. Baba Bulut, "Ben oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım. Bir ölür bin diriliriz. Yeter ki vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerle girdiği çatışmada 281 mermi atan ve ardından şehit düşen 30 yaşındaki polis memuru Fırat Bulut'un Konya'da yaşayan babası Şinasi Bulut, oğluyla gurur duyduğunu söyledi.

"FIRAT'SIZ VATAN OLUR AMA VATANSIZ FIRAT OLMAZ"

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre 15 Temmuz hain darbe girişiminde canı pahasına vatanını savunan polis memuru Fırat Bulut, Genelkurmay Başkanlığı önünde darbecilerle 2,5 saat boyunca çatıştı.

281 mermi atarak darbecilere karşı koyan Bulut, arkadaşlarının "Geri çekil, siper al" uyarısına, "Ben bu vatan hainlerinin önünden çekilmem. Fırat'sız vatan olur ama vatansız Fırat olmaz" sözleriyle karşılık verdi.

Polis memuru Fırat Bulut, bu sözlerinden kısa süre sonra darbeciler tarafından şehit edildi.

"BEN OĞLUMU KAYBETTİM AMA VATANIMI KAZANDIM"

15 Temmuz şehidi Fırat Bulut'un babası Şinasi Bulut, 15 Temmuz'un yıl dönümüne günler kala duygularını anlattı.

10 yıldır oğlunun hasretiyle yaşadığını belirten Bulut, "Şehidim bu millet için, bayrak için, ezan için o FETÖ'cü alçaklara göğsünü siper etti. Bu alçaklar unutmasın ki; 'Bu vatan için bir değil bin Fırat feda olsun'. Ben oğlumu kaybettim ama vatanımı kazandım. Vatanım olmasaydı biz olmuşuz neye yarar. Oğlum ve diğer kahramanlar canları uğruna hainlere karşı vatanımızı teslim etmedi" dedi.

Bulut, "Bayrağımıza elini uzatanın elini, diline uzatanın dilini keseriz. Ben de diğer çocuklarım da bu vatan için canımızı feda etmeye hazırız. Bir ölür bin diriliriz. Yeter ki vatan sağ olsun" ifadelerini kullandı.

"BU İHANET BİN YILDA GEÇSE UNUTULMAYACAK"

FETÖ'nün ihanetinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Şinasi Bulut, "Her yıl dönümü geldiğinde içim cız ediyor. Ama bu ülkeyi o alçaklara vermediğimizi düşününce de mutlu oluyorum. Fırat'ım bana, 'Baba vatan elden gidiyor bir Fırat gitmiş çok mu?' dedi. Bu söz üzerine ne söylenebilir ki? Mevzu vatansa gerisi teferruattır. İhaneti unutmayalım unutturmayalım" diye konuştu.

15 Temmuz şehidi polis memuru Fırat Bulut'un ismi, Erzurum'da bir caddeye ve Ankara Keçiören'de bir okula verilmişti.