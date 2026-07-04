15 Temmuz şehidinin son sözleri hafızalardan silinmiyor: "Ben şehit olacağım"
15 Temmuz hain darbe girişiminde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan ve Akıncı Üssü önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, oğlunun darbeden bir hafta önce söylediği sözleri anlattı. Anne Biçinci, "Askerde şehit olmadım ama ben şehit olacağım" dediğini belirterek yaşadıkları acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden yıllar geçmesine rağmen şehit ailelerinin acısı ilk günkü tazeliğini koruyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine darbecilere karşı sokağa çıkan ve darbenin ana komuta merkezi konumundaki Akıncı Üssü'ne giden Lokman Biçinci, helikopterden açılan ateş sonucu şehit düştü.
15 Temmuz şehidi Lokman Biçinci'nin annesi Güldalı Biçinci, o gece yaşadıklarını ve oğlunun son sözlerini Sabah'a anlattı.
"ANNE VATAN ELDEN GİDER, ÖNCE DEVLETİMİZ"
O gece ailece bir cenaze nedeniyle evde olduklarını söyleyen Biçinci, 25 yaşındaki oğlu Lokman'ın televizyonlardan yapılan çağrının ardından vakit kaybetmeden evden ayrıldığını belirtti. "Oğlum bana, 'Anne bekleyin, ben gelirim.' dedi. Ben de 'Oğlum, bizim cenazemiz var.' dedim. O ise 'Anne, vatan elden gider. Önce devletimiz, milletimiz, bayrağımız.' diyerek evden çıktı. Bir daha da geri dönmedi."
"O AN DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI"
Sabah saatlerine kadar oğlundan haber alamadıklarını ifade eden acılı anne, en acı haberi sabah 07.00 sıralarında aldığını söyledi. "Sabah saat 07.00'de haberini aldım. Yine de inanamadım. Erzurum'daki yakınımızın cenazesine gideceğimi düşünüyordum. O sırada polisler beni durdurdu ve 'Lokman şehit oldu.' dediler. O an dünyam başıma yıkıldı."