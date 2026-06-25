Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! Bir kahraman askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle sevk edildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.