Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber! Bir kahraman askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in helikopterle sevk edildiği Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yapan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in şehit olduğunu bildirdi.
MSB'nin açıklamasında rahatsızlanmasının ardından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Şahin'in burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
PİYADE ASTSUBAY KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ KENAN ŞAHİN ŞEHİT OLDU
MSB'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olmuştur."