15 Temmuz'un ikiz kahramanları! Gururlu baba konuştu: Devletimiz hesabını sordu
Adanalı ikiz polis memurları Ahmet ve Mehmet Oruç (25), 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na yönelik FETÖ'nün bombalı saldırısında şehit oldu. Darbe girişiminin 10. yılı öncesinde konuşan baba Ali Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, "Devletimiz hainlerden hesabını sordu. Biz de ahirette hesap soracağız. İki elimiz yakalarında olacak" ifadelerini kullandı.
Adanalı ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç (25) önce aynı okulda okuyup polis oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda darbeci hainlerin düzenlediği bombalı saldırıda ise şehit düştü.
DARBECİLER İKMAL SIRASINDA ŞEHİT ETTİ
Adana'da yaşayan ve oturdukları 5 katlı Yakamoz apartmanına komşularının isteğiyle iki oğlunun adını verdiklerini Sabah'a anlatan 3 çocuk babası Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu acı sönmez. Vatana 2 aslan verdim. Unutamıyorsun. İki oğlum da pırıl pırıl, hayat doluydu. Hayalleri vardı. Adana Çevik Kuvvet'te görevliyken çok istedikleri helikopter teknisyenliği için sınava girdiler ve kazandılar. Hatta birbirlerinden ayrılacaklar diye üzülüyorlardı. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini özlüyorlardı. Helikoptere ikmal yaparken darbeciler iki yavrumu şehit ettiler. İkizlerim peygamberimize komşu oldu. İnşallah öteki dünyada da birlikte olacağız" diye konuştu.
"PEYGAMBER EFENDİMİZE KOMŞU OLDULAR"
Şehit oğullarının fotoğrafını elinden düşürmeyen Ali Oruç, "İki yavrumla da gurur duyuyorum. Yüzleri sürekli gülüyordu. Hatta ikisini gülüşlerinden ayırt ediyordum. Kim zor durumdaysa, tanısın ya da tanımasın, onların yardımına koşar ellerinden geleni yaparlardı. Yardımseverler ve çok vicdanlılardı. Benim yavrularım olduğu için söylemiyorum, herkes oğullarımı çok severlerdi. Çünkü onlar çok farklıydı. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular ve şehadet belgesini alarak peygamber efendimize komşu, vatanımın da gururu oldular" ifadelerini kullandı.
CUMHURBAŞKANIMIZLA YAŞADIĞIM O ANI UNUTAMAM"
7 yıl önce Külliye'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda okuduğu "Ahmet'im Mehmet'im Canlarım" şiiriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağlatan şehit babası Ali Oruç, o anları dün gibi hatırladığını söyleyerek, "Gözlerim ilk olarak Cumhurbaşkanımızı aramıştı. Ön saflara baktım ama göremedim. Daha sonra tam ortada oturduğunu fark ettim. O andan itibaren de sadece onu gördüm. Başka kimseyi görmedim. Nasıl devam ettiğimi dahi hatırlamıyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanım ile Ankara'da bir toplantıda karşılaştım. Kendisine 'anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Bu vatan için canımı vermeye hazırım' dedim. Bana sarıldı ve çok duygulandı. Hakkını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında ve arkasındayız" şeklinde konuştu.
AHMET'İM MEHMET'İM
15 Temmuz gecesi bir darbe oldu.
O hain kahpe pilot sizi de vurdu, yaktığı Ankara'yı da vatanı da vurdu.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Acı haberi verdi emniyet, 'Ahmet ile Mehmet şehit oldu' diye, evimizde yaşandı koptu kıyamet.
Ahmet'im Mehmet'im canım benim.
Adana-Ankara-Gölbaşı yolu, kursa gelip giderdiniz bu uzun yolu, sonunda oldu size şehit yolu.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Şehitlerimiz biri Ahmet'ti biri Mehmet, her ikiniz de Mevla'm eylesin rahmet, inşallah mekânınız olmuştur cennet.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Kapalı kaldı o güzel evleriniz, yollara bakıyor genç eşleriniz, cennettir inşallah o mekânınız.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Sizsiz geçmiyor günler, aylarımız. Yollara bakar oldu ana, baba ve eşleriniz.
Neden gelmiyorsunuz ikinizden biriniz? Ne oldu size, ne oldu size?
Nazar mı değdi her ikinize? Ateş düşürdünüz evlerimize.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Anneniz ağlıyor 'kuzularımız' diye, babanız ağlıyor 'yavrularım' diye, doymadılar ki her ikinize.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Sizi rüyalarda hep görür olduk, ağlaya ağlaya sarardık solduk, kendimizi ve sizi mezarlıkta bulduk.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim.
Ali Hocalı köyü mezarlık yolu, sizin için yapıldı bu toprak yolu, mezarınızın başında insanlar dolu dolu.
Ahmet'im Mehmet'im canlarım benim."