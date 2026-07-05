15 Temmuz'un ikiz kahramanları! Gururlu baba konuştu: Devletimiz hesabını sordu

Şehit oğullarının fotoğrafını elinden düşürmeyen Ali Oruç, "İki yavrumla da gurur duyuyorum. Yüzleri sürekli gülüyordu. Hatta ikisini gülüşlerinden ayırt ediyordum. Kim zor durumdaysa, tanısın ya da tanımasın, onların yardımına koşar ellerinden geleni yaparlardı. Yardımseverler ve çok vicdanlılardı. Benim yavrularım olduğu için söylemiyorum, herkes oğullarımı çok severlerdi. Çünkü onlar çok farklıydı. Hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmadılar. Cuma günü doğdular, Cuma günü şehit oldular ve şehadet belgesini alarak peygamber efendimize komşu, vatanımın da gururu oldular" ifadelerini kullandı.

Adana'da yaşayan ve oturdukları 5 katlı Yakamoz apartmanına komşularının isteğiyle iki oğlunun adını verdiklerini Sabah'a anlatan 3 çocuk babası Ali Oruç, "İçimizdeki acı sönmüyor. 10 yıl değil 100 yıl da geçse bu acı sönmez. Vatana 2 aslan verdim. Unutamıyorsun. İki oğlum da pırıl pırıl, hayat doluydu. Hayalleri vardı. Adana Çevik Kuvvet'te görevliyken çok istedikleri helikopter teknisyenliği için sınava girdiler ve kazandılar. Hatta birbirlerinden ayrılacaklar diye üzülüyorlardı. 10 dakika bile yalnız kalsalar birbirlerini özlüyorlardı. Helikoptere ikmal yaparken darbeciler iki yavrumu şehit ettiler. İkizlerim peygamberimize komşu oldu. İnşallah öteki dünyada da birlikte olacağız" diye konuştu.

Helikopter teknisyenliği eğitimi için gittikleri Ankara'da aynı saldırıda şehadete yürüdüler.

CUMHURBAŞKANIMIZLA YAŞADIĞIM O ANI UNUTAMAM"



7 yıl önce Külliye'de düzenlenen '15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda okuduğu "Ahmet'im Mehmet'im Canlarım" şiiriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağlatan şehit babası Ali Oruç, o anları dün gibi hatırladığını söyleyerek, "Gözlerim ilk olarak Cumhurbaşkanımızı aramıştı. Ön saflara baktım ama göremedim. Daha sonra tam ortada oturduğunu fark ettim. O andan itibaren de sadece onu gördüm. Başka kimseyi görmedim. Nasıl devam ettiğimi dahi hatırlamıyorum. Daha sonra Cumhurbaşkanım ile Ankara'da bir toplantıda karşılaştım. Kendisine 'anasız, babasız, evlatsız olunur ama vatansız olunmaz. Bu vatan için canımı vermeye hazırım' dedim. Bana sarıldı ve çok duygulandı. Hakkını ödeyemeyiz. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında ve arkasındayız" şeklinde konuştu.