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Türkiye ve Brezilya'dan kritik anlaşma! Savunmada stratejik iş birliği

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Türkiye ve Brezilya'dan kritik anlaşma! Savunmada stratejik iş birliği

Türkiye ile Brezilya arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğini güçlendirecek Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Mart 2022 tarihinde imzalanan "Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması"nın onaylanmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı.

23 Haziran 2026 kabul tarihli ve 7586 sayılı kanuna göre, söz konusu anlaşmanın notalarla birlikte onaylanması uygun bulundu.

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Yayımlanan kanunda, anlaşmanın Türkiye ve Brezilya arasında savunma sanayii alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçladığı belirtilirken, yürürlüğe giriş tarihi olarak kanunun yayımlandığı tarih esas alındı.

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