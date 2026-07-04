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Karar Resmi Gazete'de! OECD ile yeni iş birliği protokolü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA
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Karar Resmi Gazete'de! OECD ile yeni iş birliği protokolü

Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında İstanbul'da kurulacak OECD Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini öngören protokol, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da imzalanan ve 7581 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Arasında OECD İstanbul Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Yenilenmesine İlişkin Protokol"ün onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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