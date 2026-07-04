Karar Resmi Gazete'de! OECD ile yeni iş birliği protokolü

Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) arasında İstanbul'da kurulacak OECD Merkezi'ne ilişkin mutabakat zaptının yenilenmesini öngören protokol, Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.