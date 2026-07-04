AK Partili Zorlu'dan net mesaj: 2028'de Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türkiye'nin küresel krizlere rağmen istikrarını koruyarak güvenli liman olmayı sürdürdüğünü belirtti. 2028 seçimlerine ilişkin konuşan Zorlu, "2028'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz" ifadelerini kullanırken, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi'ni de yeniden AK Parti'nin kazanmasını hedeflediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Zorlu, dünyada küresel sistemin yeniden inşa edildiğini belirterek, Türkiye'nin bu süreçte güçlü liderlik ve ilkeli duruşuyla güvenli liman olmayı başardığını söyledi.

Zorlu, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar, Kafkaslar ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin merkezinde yer alan zorlu bir coğrafyada bulunduğunu kaydederek, "Türkiye'miz bu zor coğrafyada, bu zor iklime rağmen dünyada güvenli liman olma özelliğini koruyan ve bunu geleceğe taşımayı başarmış yegane ülkelerden birisi olmuştur. Savaş ve kaos iklimine rağmen ciddi bir süredir Türkiye'miz istikrarlı bir biçimde yönetim şekliyle ekonomisiyle, siyasal duruşuyla, sosyal yaşamıyla barış ve huzuru tahkim etme anlayışıyla istikrarlı bir biçimde devam ediyor. Çok şükür bizler 86 milyon yurttaşımızın barış ve huzurunu sağlamak, tesis etmek adına tüm gücümüzle bu kaosun dışında Türkiye'mizi tutmayı başardık. Biz ikinci şeyi de başardık. Kendi savunma sanayi hamlemizde böylesine bir savaş ikliminin tetiklendiği bir dönemde 'Biz de varız' dedik. Bugün savunma sanayimiz yüzde 82'yi aşan yerlilik ve millilik oranına ulaştı" açıklamasında bulundu.

"ÖNGÖRÜLEMEYEN OLAN TÜRKİYE DEĞİL"

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarını eleştiren Zorlu, "Ana muhalefetin eski genel başkanı, Türkiye'de böyle bir zirvenin yapılıyor olmasından çok büyük rahatsızlık duymuş olmalı ki yine ülkemizi dış dünyaya şikayet edercesine, 'Türkiye öngörülemeyen, güvenilmez bir ülke' ifadesini kullandı. Ben buradan, Çankaya'dan sesleniyorum. Çünkü burası bu seslenişi yapmak için belki en özel yerlerden bir tanesi. Öngörülemeyen olan Türkiye değil, sizin Türkiye'yi her fırsatta dünyaya şikayet etme alışkanlığınızdır. Güvenilmez olan da Türkiye değil; rüşvet, irtikap ve benzeri birçok yozlaşma unsuruyla yarattığınız şaibe siyasetidir. Rekabet siyasette haktır, sert eleştiri de yapılabilir. Ancak böylesine milli meseleleri kendi çukur siyaset anlayışlarına tahvil edip buna alet etmek kabul edilebilir değildir. Bu siyaset Ankara'da asla karşılık bulmayacaktır" diye konuştu.

"YAKLAŞAN SEÇİMLER DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve mahalli idareler genel seçimlerinin önemli dönüm noktası olacağını belirten Zorlu, "2028'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ama yetmez; biraz daha çıtamızı büyüteceğiz. İnanıyorum ki birlik olursak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni de Çankaya'yı da bu sefer AK Parti'yle onurlandıracağız. Çünkü yerelde hizmetleri görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"HAMASİ OYUNLARI ELİMİZİN TERSİYLE İTECEĞİZ"

Zorlu, NATO Zirvesi sebebiyle bazı eksikliklerin tamamladığını belirterek, "Elbette olacak, burası başkentimiz. Ancak bunu bile kısır bir siyasete alet etmeye çalışıyorlar. Bir milletvekili çıkıp 'Ankara'da bunları yapıyorsunuz, illa burada da mı NATO Zirvesi olmalı' diye açıklama yapıyor. Kendi şehriniz Cumhuriyet Halk Partili belediye tarafından yönetiliyor, neden yapmıyorsunuz? Biz bu hamasi oyunları elimizin tersiyle iteceğiz. Kendi gündemimizle milletimize gideceğiz" diye konuştu.

Çankaya'ya özel önem verdiğini vurgulayan Zorlu, "Bizimle rekabet edenlerin gündemiyle değil, kendi hedeflerimizle hareket eden bir siyasi partiyiz. Onun için bu hedefi koyuyorum. Hedefimiz 2029 Çankaya yerel seçimleridir" dedi.