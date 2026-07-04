Başkan Erdoğan Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüştü! İşte ele alınan konular

Dün (3 Temmuz) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşen Başkan Erdoğan, bugün ise Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Kanada Başbakanı Mark Carney (Foto: AA ARŞİV)

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

Liderler Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayii, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için çalıştıklarını, bu amaçla atılan adımları sürdüreceklerini ifade etti.

"MÜTTEFİKLER ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ KUVVETLENMELİ"

Erdoğan, Türkiye'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin (#NATOsummit) müttefikler arasındaki iş birliğinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını temenni ettiğini de belirtti.

"KANADA GÜNÜ" TEBRİĞİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Kanada Başbakanı'nın 1 Temmuz Kanada Günü'nü de tebrik etti.