İçişleri duyurdu: Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı

Bakanlık açıklaması (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Balçova Belediye Başkanı Onur YİĞİT, Hakkında "Rüşvet vermek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğinin 28.06.2026 tarihli ve 2026/63 sorgu numaralı kararı ile konutu terketmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verilmesi üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, belediye personeli ile müteahhitler arasında inşaat ve imar süreçlerinde yaşandığı öne sürülen usulsüzlük ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen aramalarda ise Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut'un belediyedeki makam odasında ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada "Yaşanan gelişmeleri izleyeceğiz" dedi. Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

MASAK RAPORLARI PARA TRAFİĞİNİ ORTAYA KOYDU

Soruşturma kapsamında 19 Haziran 2026 tarihinde Seferihisar Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla "rüşvet almak" suçundan tutuklanan Veli Ağbaba'nın danışmanı şüpheli Özlem Akyılmaz'ın hesap hareketleri ayrıntılı olarak incelendi. MASAK kayıtlarına göre, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit'in hesabından 29 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 500 bin TL gönderildiği, bu paranın ardından 335 bin TL'sinin Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Yine Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay'ın hesabından 27 Şubat 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'a 500 bin TL gönderildiği, bu tutarın 100 bin TL'sinin 2 Mart 2024 tarihinde Veli Ağbaba'nın hesabına aktarıldığı belirlendi.

500 BİN TL AYNI GÜN AKTARILDI

Dosyada yer alan tespitlere göre, Seferihisar ilçesinde müteahhitlik yapan ve "rüşvet vermek" suçundan tutuklu bulunan Rıdvan Korkmaz Budak tarafından 5 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman'ın hesabına 500 bin TL gönderildi. Bu tutarın, 7 Mart 2024 tarihinde Evrim Ataman tarafından Özlem Akyılmaz'ın hesabına aktarıldığı, Özlem Akyılmaz'ın da aynı gün parayı Veli Ağbaba'nın hesabına havale ettiği belirlendi.

Ayrıca Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır tarafından 22 Mart 2024 tarihinde Özlem Akyılmaz'ın hesabına 300 bin TL gönderildiği de tespit edildi.

BELEDİYE BAŞKANI YİĞİT'E EV HAPSİ

Öte yandan 28.06.2026 tarihinde İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile CHP'li İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Meclis Üyesi Doğuş Bayır'a ev hapsi verildi. Kaçak yapı sahibi olduğu öne sürülen diğer şüpheli Ertan K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.