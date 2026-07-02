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Kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni düzenleme! Bu uygulamalara son verilecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni düzenleme! Bu uygulamalara son verilecek

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocukların güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bazı kreşlerde yaşanan standart dışı uygulamaları ve mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, Bakanlık olarak bu konuda hassas bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA



"DÜZENSİZLİĞE SON VERMEKTE KARARLIYIZ"

Bakan Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimizle, çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

ŞEFFAF KONTROL EDİLEBİLİR

Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

AİLE ODAKLI DÜZENLEME

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını belirten Göktaş, merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydetti. Bakan Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi. Kreş ve gündüz bakımevlerine sadece birer bakım merkezi gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Biz bu merkezleri, çocuklarımızın gelişimini destekleyen, aile refahını güçlendiren, ebeveynlerin iş ve aile yaşamı arasında denge kurmalarına katkı sağlayan ve toplumsal kalkınmayı destekleyen stratejik sosyal politika araçları olarak değerlendiriyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeni düzenleme, aile odaklı politikalarımızı güçlendirmek ve çocuk bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak adına son derece önemli bir adımdır. Bakanlık olarak her bir evladımızın güvenli, huzurlu ve nitelikli bakıma ulaşması için çalışıyoruz."

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