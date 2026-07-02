Kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni düzenleme! Bu uygulamalara son verilecek

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ŞEFFAF KONTROL EDİLEBİLİR

Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

AİLE ODAKLI DÜZENLEME

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını belirten Göktaş, merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydetti. Bakan Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi. Kreş ve gündüz bakımevlerine sadece birer bakım merkezi gözüyle bakılmaması gerektiğinin altını çizdi.