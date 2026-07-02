Kreş ve gündüz bakımevlerinde yeni düzenleme! Bu uygulamalara son verilecek
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği ile çocukların güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son verilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle bazı kreşlerde yaşanan standart dışı uygulamaları ve mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirterek, Bakanlık olarak bu konuda hassas bir yaklaşım sergilediklerini vurguladı.
"DÜZENSİZLİĞE SON VERMEKTE KARARLIYIZ"
Bakan Göktaş, "0-6 yaş arası çocuklarımızın sevgi ve şefkat dolu ortamlarda büyümelerini, kendilerini güvende hissetmelerini ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda öncü bir adım daha attık. Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimizle, çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Evlatlarımızı korumak ve bu alandaki düzensizliğe son vermekte son derece kararlıyız" ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi'nden Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.