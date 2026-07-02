Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı

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BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ



Deniz Göktaş, sahnede Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler dini inançlara yönelik saygısızlık içerdiğinden büyük tepki çekmişti. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: