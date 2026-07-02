Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
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Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı. Göktaş, 'Ölü Deniz' isimli şovunda dini değerleri hedef almış, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Deniz Göktaş, sahnede Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler dini inançlara yönelik saygısızlık içerdiğinden büyük tepki çekmişti. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: