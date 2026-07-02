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Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı

Gösterisinde Kur'an-ı Kerim ile alay eden ve dini değerlerimizi aşağılayan sözde komedyan Deniz Göktaş gözaltına alındı. Göktaş, 'Ölü Deniz' isimli şovunda dini değerleri hedef almış, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

DENİZ GÖKTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Yurtdışı seyahatinden Türkiye'ye dönen Deniz Göktaş, İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sözde komedyen hakkında sosyal medyada yayınlamış olduğu stand-up gösterisindeki içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edildiği gerekçesiyle 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Fotoğraf: DHAFotoğraf: DHA



BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Deniz Göktaş, sahnede Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere kutsal kitaplar ve vahiy sürecine ilişkin kullandığı sözler dini inançlara yönelik saygısızlık içerdiğinden büyük tepki çekmişti. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"Bir kısım sosyal medya platformlarında yayınlamış olduğu içeriklerde suç unsuru ifadeler tespit edilen şüpheli Deniz Göktaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır."

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